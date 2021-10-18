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Нічні заморозки і дощ: якою завтра буде погода у Києві (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
18 жовтня, 17:30
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Вночі температура повітря опуститься до +3 градусів тепла, попри це йтиме невеликий дощ
У Києві вночі пройдуть дощі, але вдень без опадів.
У Києві вночі пройдуть дощі, але вдень без опадів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра, 19 жовтня, у Києві очікується суха погода. Однак вночі пройде невеликий дощ, хоч на вулиці і буде досить прохолодно.

Про це свідчить прогноз "Укргідрометцентру".

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Погода в Києві

У столиці завтра буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі опуститься до +3-5 градусів тепла. Вдень повітря максимально прогріється до +11.

Крім того, 18 жовтня станом на 9 годину температура води в річці Дніпро на гідрологічному посту Київ становила +9,4 градусів, рівень води 445 см.

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Прогноз на 19 жовтня по Київській області. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині

В області завтра буде прохолодніше. В Чорнобилі вночі температура опуститься до +1 градуса.

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Вдень по всій території Київщини температура повітря коливатиметься від +8 до +12 градусів. Опадів не прогнозують.

Якою буде погода цього тижня

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, на початку тижня стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище 7-12 градусів тепла, а вночі до невеликих "мінусів".

З середи, 20 жовтня, 21, 22 і 23 жовтня в більшості областей потеплішає. Температура повітря досягне 15-18 градусів тепла.

У ці ж дні тепло очікується і в Києві, 14-18 градусів тепла.

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