Заморозки вночі і тепло вдень: якою буде погода в Києві на вихідних (карта)

На вихідні в Києві очікується тепла і суха погода , Повітря вдень прогріється до 16 градусів.
Про це повідомили в Укргідометцентрі .
Погода на 2 жовтня
У суботу в столиці без опадів. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.
Вдень температура повітря сягатиме 14-16 градусів. Однак вночі слід очікувати заморозки на поверхні грунту – стовпчики термометрів опустяться до 3-5 градусів тепла.
Прогноз на 2 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Погода на 3 жовтня
Неділю в столиці також пройде без дощів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-16 градусів.
Вночі в Києві знову різко похолодає. Як і минулого вечора, очікуються заморозки 3-5 градусів.
Прогноз на 3 жовтня. Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в Україні в жовтні?
Синоптики не виключають заморозки навіть в першій половині жовтня, а в другій половині вони – звичайне явище. Можливий і сніг: в Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середина місяця порадує тривалим "бабиним літом". Середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.
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