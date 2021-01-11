Русский
$ 28,28
34,91
  1. Новини Києва
  2. Інші новини

Шкарпетки і каструлі вже можна купити? У Києві почали продавати заборонені товари

11 січня, 09:29

Ігор Сєров , Сергій Мартинець

У магазинах нібито і вказують, що товар заборонений, але продають

Реклама

/ Фото: Сьогодні

Незважаючи на карантинні заборони, магазини все одно продають заборонені товари. Кореспондент "Сьогодні" перевірив, як у перший робочий день локдауну дотримуються обмеження.

Вже з самого ранку понеділка супермаркети пішли на хитрість. Відділи із забороненим товаром у багатьох маркетах вже не обгороджені стрічками – просто повісили попередження, що товар не продається. Тим самим покупцям відкрили доступ до товарів.

Реклама

/ Фото: Сьогодні

В тренді
Фото дня. Кияни купують заборонені під час локдауну товари

Кореспондент "Сьогодні" спокійно купив шкарпетки і сміттєві пакети. На наше запитання про те, чи можна купити шкарпетки, касир відповіла: "Ми ж розуміємо, як вам жити без шкарпеток і пакетів для сміття".

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, в Україні з 8 січня стартував жорсткий карантин і триватиме до 25-го. Обмеження торкнулися навіть деяких популярних товарів – людей обурила заборона на продаж господарчих товарів і навіть шкарпеток. Читайте детальніше, які товари не можна купити в магазинах в локдаун.

Реклама

Своєю чергою Держпродспоживслужба заявила, що супермаркети можуть продавати заборонені товари, але з умовою.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин магазини шкарпетки супермаркети локдаун

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Шкарпетки – як наркотик. Легально не купиш": ми перевірили дотримання нових обмежень в локдаунІнші новини
Ходять чутки про скасування локдауну в Києві. Що буде насправді?
Ходять чутки про скасування локдауну в Києві. Що буде насправді?Інші новини
Новий Київ: канатна дорога з'єднає два береги і розвантажить пробки (фото проєкту)
Новий Київ: канатна дорога з'єднає два береги і розвантажить пробки (фото проєкту)Транспорт
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаун
Влада в Києві відреагувала на заборону продажу свічок, сірників і лампочок в локдаунІнші новини
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогою
Локдаун в Києві. Новорічним ковзанкам дозволили працювати з особливою вимогоюІнші новини
Роботу столичної барахолки заблокували силовики
Роботу столичної барахолки заблокували силовикиІнші новини

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти