Шкарпетки і каструлі вже можна купити? У Києві почали продавати заборонені товари

У магазинах нібито і вказують, що товар заборонений, але продають

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Незважаючи на карантинні заборони, магазини все одно продають заборонені товари. Кореспондент "Сьогодні" перевірив, як у перший робочий день локдауну дотримуються обмеження.

Вже з самого ранку понеділка супермаркети пішли на хитрість. Відділи із забороненим товаром у багатьох маркетах вже не обгороджені стрічками – просто повісили попередження, що товар не продається. Тим самим покупцям відкрили доступ до товарів.

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Кореспондент "Сьогодні" спокійно купив шкарпетки і сміттєві пакети. На наше запитання про те, чи можна купити шкарпетки, касир відповіла: "Ми ж розуміємо, як вам жити без шкарпеток і пакетів для сміття".

/ Фото: Сьогодні

Нагадаємо, в Україні з 8 січня стартував жорсткий карантин і триватиме до 25-го. Обмеження торкнулися навіть деяких популярних товарів – людей обурила заборона на продаж господарчих товарів і навіть шкарпеток. Читайте детальніше, які товари не можна купити в магазинах в локдаун.

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Своєю чергою Держпродспоживслужба заявила, що супермаркети можуть продавати заборонені товари, але з умовою.

Відео: Сьогодні

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