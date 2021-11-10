Нова хвиля. У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими

Загалом заповненість ліжок у медзакладах Києва на сьогодні становить 73%.
Про це сказав мер міста Віталій Кличко під час брифінгу.
Окремі лікарні Києва заповнені на 99% – 100%.
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"85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки. Ліжка з киснем заповнені більш ніж на 70%. Нагадую, що сьогодні для прийому хворих підготовлено понад 6 тис. ліжок. З них близько 90% у комунальних медустановах забезпечені киснем. Є майже 500 апаратів ШВЛ" , – сказав Кличко.
Що із захворюваністю
У Києві всього 272 тис. 768 підтверджених випадків коронавірусу, а за останню добу – 1 740 випадків. Усього летальних випадків 6677 (за добу – 73).
За час пандемії одужали 236 151 чоловік (за добу – 975).
Зазначимо, що за тиждень у Києві захворіло – 9 209 чоловік.
Що із вакцинацією
Одну дозу вакцини у Києві отримали 1 млн 415 тис. 179 чоловік (47,94%). Дві дози отримали – 1 млн 123 тис. (38,04%).
Загальна кількість введених доз – 2 млн. 538 тис. 179. Загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальної кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).
45,8% киян отримали вакцину Pfizer/BioNTech – вона найпопулярніша на сьогодні.
Раніше ми писали:
- Як я оплачую 17 тис., якщо зарплата 6? Під час перевірки поліцією COVID-сертифікати почалися конфлікти.
- А штрафи будуть? В Одесі на момент початку сесії міськради з 54 депутатів, що зареєструвалися, 16 перебували в сесійній залі без масок. Потім кількість безмаскових депутатів зросла до 30.
- Помер за добу. Літнього одесита виписали з лікарні після коронавірусу з розбитою головою.