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Нова хвиля в розпалі, але діти ходять до школи: що відбувається з COVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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28 січня, 10:36
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У столиці подолали коронавірусну інфекцію під час пандемії 333 290 людей
Навчальний процес у столиці поки що не зупинятимуть
Навчальний процес у столиці поки що не зупинятимуть / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві лише за останню добу 2384 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Усього за час пандемії – 361 128. Школярі та педагоги дедалі частіше хворіють на ковід – за останні два тижні статистика захворюваності змінилася.

Читайте на сайті "Сьогодні" детальніше про те, яка ситуація із COVID-19 у столиці.

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Дані за добу

Захворіли за останню добу:

  • 1195 жінок віком від 18 до 89 років,
  • 688 чоловіків віком від 18 до 86 років,
  • 235 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 266 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

За добу померло від вірусу 10 людей, всього за час пандемії – 8474.

Подолали коронавірус за добу 739 осіб, а всього – 333 290 осіб.

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах:

  • Дарницькому – 396,
  • Оболонському – 325,
  • Деснянському – 292.

Чи закриють школи та садки на карантин

Столичні школи та садочки не закриваються на карантин. Рішення про роботу навчальних закладів приймають керівники залежно від рівня захворюваності у закладі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Сьогодні серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання та коронавірус трохи більше одного відсотка.

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"Міська влада дозволяє керівникам шкіл самостійно приймати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів або всього навчального закладу", – йдеться у повідомленні.

Таке рішення дозволить, з одного боку, розірвати ланцюжок захворюваності у закладах, де рівень зараження високий, і при цьому не зупиняти навчальний процес у закладах, де дітей та освітян хворіє мало.

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