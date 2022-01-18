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Новий спалах та "Омікрон": чим небезпечна COVID-ситуація в Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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18 січня, 10:31
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У столиці прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня
Загалом у столиці підтверджено 346 228 COVID-випадків
Загалом у столиці підтверджено 346 228 COVID-випадків / Фото: Колаж: Сьогодні

Число випадків коронавірусу в Києві значно збільшилося, але місто все ще знаходиться в "жовтій зоні" карантину. Крім цього, у Києві зафіксовано зростання штаму "Омікрон".

Головне про ситуацію з коронавірусом у столиці – у матеріалі новин "Сьогодні".

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Кількість заражених збільшилась

За останню добу в Києві зафіксовано 972 нові випадки коронавірусу. Це на 462 випадки більше, ніж 17 січня (510 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 346 228 випадків COVID-19. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

З початку епідемії у Києві одужали 327 892 особи (627 за добу), а померли 8 377 людей (6 за добу).

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Мер Києва захворів на COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус вже вдруге.

Віталій Кличко отримав позитивний результат тесту COVID-19. До речі, мер столиці захворів на вірус вдруге.

"Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому. Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус – агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!" – написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

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"Омікрон" наступає

У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня.

"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе її у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У місті зафіксували зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референс-лабораторії відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.

"Результати такі: у 20 людей було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельту". Тобто ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.

Київ знаходиться у "жовтій зоні"

У Києві рівень захворюваності становить 410 на 100 тис. людей. Місто знаходиться у "жовтій зоні" адаптивного карантину.

Рівень госпіталізацій по країні, станом на 17 січня, становить 29,4 за певного показника 60 на 100 тис. населення. У Києві рівень госпіталізацій – 17,7.

Завантаженість ліжок з киснем по країні на 17 січня становить 23,7% за певного показника 65%, у Києві – 12,9%.

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