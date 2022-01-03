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Новорічна казка! Київ показали з висоти пташиного польоту (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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3 січня, 14:15
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Відкрився казковий вигляд, який викликає стільки радості у киян
Столицю висвітлюють сотні яскравих гірлянд
Столицю висвітлюють сотні яскравих гірлянд / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ повністю занурився в атмосферу Нового року. Святкову столицю показали у Мережі з висоти пташиного польоту.

Відео опублікував мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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У ролику видно Софіївську площу та Контрактову площу.

Усі новорічні локації сяють яскравими вогнями.

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Привітання Зеленського

За традицією, що склалася, 31 грудня 2021 року, президент привітав українців з наступаючим Новим роком. Він розповів про головні досягнення за 2021 рік, подякувавши українцям, які будують та творять країну. Зокрема, він зазначив, що країна вистояла, незважаючи на залякування і зовнішні загрозливі фактори, і внутрішні.

Як святкували інші політики

Журналіст Дмитро Гордон на Новий рік у прямому ефірі роздавав подарунки політикам і не лише. Дісталося навіть президентові РФ Володимиру Путіну, але не факт, що презент довезуть до Москви.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко зустрів новий 2022 рік із відомим у минулому футболістом київського Динамо Сергієм Ребровим.

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