Новорічна казка: під Офісом президента з'явилися ялинка та карусель (фото)

Під час зимових святкувань 2020-2021 року карусель була безкоштовною

У Києві активно готуються до новорічних свят. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві під будівлею Офісу президента облаштовують локацію для проведення новорічних святкувань. Так, вже встановили живу ялинку і незабаром її прикрашатимуть.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

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Казка під Офісом президента

У четвер, 9 грудня, біля головного входу в Офіс президента встановили живу ялинку, а меншими зеленими деревцями прикрасили вікна.

Поруч з ялинкою також з'явилася основна конструкція для каруселі. Судячи з оформлення, вона буде такою самою, як і минулого року.

Зазначається, що під час зимових святкувань 2020-2021 року карусель була безкоштовною.

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Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору та 25% – золотого", – розповідає Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

Робітникам доведеться добре попрацювати, щоб розвісити 20 тисяч невеликих кульок на ялинці заввишки 31 метр.

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