Нові магазини, доступні ціни та мобільні сервіси: чим "АТБ" здивує киян у 2021 році

У планах корпорації є як досить очікувані пункти, так і впровадження інноваційних діджитал-технологій

2021 рік остаточно вступив у свої права. Жителі Києва й області відсвяткували його і по новому, і по старому стилю (ясна річ, наскільки це було можливо в умовах карантинних обмежень і заборон). Прийшов час забути всі труднощі минулого року та почати планувати нинішній. Тим більше, що він подарує нам чимало змін і нововведень. Уже найближчими місяцями завершиться адаптивний карантин і почнеться масова вакцинація. Багато країн знову відкриють свої кордони для наших туристів. Чимало цікавого та важливого готує у 2021-му більш ніж чотирьом мільйонам своїх клієнтів, у тому числі й киянам, незмінний лідер вітчизняної галузі роздрібної торгівлі – "АТБ". У планах корпорації на поточний рік є як досить очікувані пункти (подальше розширення географії присутності, відкриття комфортних магазинів, підвищення рівня сервісу), так і впровадження інноваційних диджитал-технологій у сферу ритейлу. Поговоримо про все докладніше.

На відміну від минулого року, коли пріоритетним було розширення флагмана корпорації – торговельної мережі "АТБ-Маркет" переважно на заході країни, 2021-й порадує новими супермаркетами жителів нашої Київської, а також Одеської та Львівської областей.

Причому збільшити кількість магазинів планують у невеликих населених пунктах, де люди також хочуть мати можливість купувати якісні продукти за максимально доступними цінами. Першими приймуть покупців нові супермаркети "АТБ" у містечках із населенням сім тисяч жителів і більше. Також будуть відкривати магазини в передмістях обласних центрів, невеликих населених пунктах, розташованих поблизу автомагістралей, і курортних зонах.

Загалом за рік планується відкрити 120 супермаркетів, завдяки чому під кінець року вся територія нашої країни буде рівномірно покрита магазинами цієї мережі.

Нагадаємо, що зараз у 308 містах і селищах 24 областей України працюють 1203 магазини "АТБ". У нашій Київській області відкрито понад триста маркетів цієї мережі. Асортимент кожного з них перевищує 3,5 тисячі найменувань гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необхідності. При цьому ціни у супермаркетах найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі країни традиційно нижчі за середньоринкові на 10–15%. Якщо покупці вибирають акційні пропозиції (товар дня, товар тижня тощо) і беруть участь у бонусній програмі, то заощадити можуть 40%, а іноді навіть 50%.

Корпорація постійно оптимізує свої бізнес-процеси, пропонує різноманітний асортимент продукції власних торгових марок, працює з виробниками без посередників, впроваджує сучасні енергоощадні технології, володіє однією з найбільш розвинених у країні логістичних інфраструктур (є власні мультитемпературні складські центри європейського зразка, свій вантажний автопарк чисельністю понад 700 машин та ін.) До речі, у році, що настав, корпорація планує ввести в експлуатацію новий розподільний центр у Харківській області, а також почати будівництво ще одного такого РЦ у Хмельницькій.

Що стосується диджитал-рішень, то до відкритого торік першого в країні продуктового інтернет-магазину "АТБ" повного циклу у 2021-м додадуть запуск власного мобільного додатка, який об'єднає всі вже запущені диджитал-сервіси: "Скануй та купуй", "АТБ Pay", програму лояльності та ін.

Варто зазначити, що цінова політика "АТБ" залишається незмінною понад чверть століття – з моменту заснування компанії – і є відмітною рисою магазинів цієї мережі, що полюбилися мільйонам громадян, включаючи й киян. Разом з європейським рівнем обслуговування, зручністю та комфортом торгових залів, впровадженням онлайн-сервісів, безперебійною поставкою гарантовано свіжої продукції та можливістю заощаджувати це є конкурентною перевагою мережі. Купувати товари в "АТБ" зручно та вигідно!

Своєю основною соціальною місією компанія визначила безперебійну поставку українцям якісних продуктів за доступними цінами. Вона відіграє важливу роль у розвитку місцевої інфраструктури, є найбільшим платником податків у галузі. Це стало особливо важливо після реформи децентралізації, коли значна частина зібраних податків і зборів залишається на місцях – у розпорядженні місцевих органів влади. Це означає, що справно сплачені лідером вітчизняної галузі роздрібної торгівлі солідні податкові відрахування допомагають розвитку інфраструктури нашого Києва й області.

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