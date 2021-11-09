Новий "герой паркування": у Києві вантажівка закрила прохід пішоходам (фото)

У Києві водій вантажівки вирішив припаркувати машину на тротуарі. Фото з'явилися вже у мережі.
Про це пише Telegram-канал " Київ оперативний".
Подробиці
Сталося це сьогодні, 9 листопада, на вулиці Петропавлівській. Водій припаркував машину на тротуарі під знаком "Пішохідний перехід". Також задня частина вантажівки вилізла на проїжджу частину.
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Люди сфотографували те, як водій припаркувався. Фото виклали до мережі.
Історії інших "героїв"
У Києві BMW на парковціобклали бетонними брилами. Все через те, що авто припаркувалося між жовтими блоками, що тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив.
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