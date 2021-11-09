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Новий "герой паркування": у Києві вантажівка закрила прохід пішоходам (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
9 листопада, 17:08
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Машина припаркувалася на тротуарі та під знаком
Фото вантажівки виклали у мережу / Колаж "Сьогодні"
Фото вантажівки виклали у мережу / Колаж "Сьогодні"

У Києві водій вантажівки вирішив припаркувати машину на тротуарі. Фото з'явилися вже у мережі.

Про це пише Telegram-канал " Київ оперативний".

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Подробиці

Сталося це сьогодні, 9 листопада, на вулиці Петропавлівській. Водій припаркував машину на тротуарі під знаком "Пішохідний перехід". Також задня частина вантажівки вилізла на проїжджу частину.

Люди сфотографували те, як водій припаркувався. Фото виклали до мережі.

"Герой парковки" у Києві. Фото Telegram-каналу "Київ оперативний".
"Герой парковки" у Києві. Фото Telegram-каналу "Київ оперативний".

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Історії інших "героїв"

У Києві BMW на парковціобклали бетонними брилами. Все через те, що авто припаркувалося між жовтими блоками, що тісно прилягають до автомобіля. Хтось такий вид паркування не схвалив.

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