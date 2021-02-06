Новий Київ: як зміниться Голосіївський парк імені Рильського цього року

Цього року влада столиці планує розпочати першу чергу благоустрою парку культури і відпочинку імені Максима Рильського в Голосіївському районі. Ремонт стартує з боку зеленої зони і озера, які знаходяться недалеко від готелю "Мир" – район станції метрополітену "Голосіївська". Сайт "Сегодня" дізнавався, як зміниться ця зелена зона столиці.

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В комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" нам показали концепцію благоустрою території парку імені Рильського – плани вражають масштабами. Втім, керівництво "Київзеленбуду" відразу ж зазначає, що реконструкція парку не буде занадто помпезною, оскільки він є частиною Національного природного парку "Голосіївський".

"При розробці концепції бралося до уваги, що парк – це територія НПП. Звісно ж, враховувалася думка місцевих жителів. Діюча вхідна група парку з пам'ятником поетові Максиму Рильському не зазнає серйозних змін на цьому етапі. Так хочуть і місцеві жителі, у яких була можливість ознайомитися з концепцією. Роботи ж почнемо з боку Голосіївської площі та готелю "Мир". Тут знаходиться перше озеро з каскаду Оріхуватських озер. І саме цю територію ми почнемо упорядковувати вже цього року", – розповідає сайту "Сегодня" Олексій Король, гендиректор КО "Київзеленбуд".

Варто зазначити, що нині територія, де почнуться роботи, має непоказний вигляд для такого об'єкта. Це впадає в очі вже на виході зі станції метро "Голосіївська": зубожілі асфальтні доріжки, утрамбовані ногами перехожих зелені зони, недостатня кількість сміттєвих урн.

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У планах – благоустрій берега озера. Місцеві жителі наполягають, щоб він був природний.

"Тут буде тільки рослинність і дерева – ніякого бетону й асфальту! Вхідна група включає в себе невелику парковку. Будівля ресторану, який нині там розміщений – приватна власність, тому заклад там залишиться. Територія вхідної групи буде наповнена великою кількістю рослин, які цвітуть у різні пори року – навесні, влітку і восени. Завдяки цьому територія біля озера буде красивою і привабливою увесь рік. Навіть взимку, оскільки там висадимо вічнозелені рослини", – розповідає сайту "Сегодня" Олексій Король.

Наразі на березі озера ростуть в основному верби. Ближче до Голосіївського проспекту – клени, тополі, дуби. Всю цю рослинність збережуть. Але на вхідній групі висадять невеликий гай із червоного клена, щоб додати яскравості цьому місцю.

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"Ми хочемо зробити акцент на тихому, спокійному відпочинку в цьому місці. Плануємо встановити аератор на озері у вигляді фонтану. Плюсів у цьому як мінімум два: не доведеться встановлювати його на березі і витрачати великі кошти на будівництво. Фонтан на воді додасть краси цьому мальовничому місцю, а аератор буде збагачувати водойму киснем. Як показав досвід використання таких пристроїв на інших водоймах в столиці, вода в озерах стає набагато чистішою", – додає Олексій Король.

"Бродвею НЕ БУДЕ!"

Активісти і місцеві жителі, переглянувши презентацію концепції, зазначають, що на відео вона аж надто "закута в граніт", мовляв зелені зони залишилися тільки в лунках навколо дерев. У "Київзеленбуді" пояснюють, що на відео неможливо відтворити кожне висаджене в парку дерево, в концепції були зроблені акценти саме на об'єктах. Разом із тим були взяті до уваги коментарі громадськості стосовно стежок, які тут за роки протоптали люди – вони перетворяться на зручні доріжки з фігурних елементів мощення, а газонів і зелені буде більш ніж достатньо.

"Всі доріжки, по яких звикли ходити люди, будуть викладені плиткою. Також буде прогулянкова доріжка вздовж озера. Встановимо зручні та непомітні лавочки з природного матеріалу, достатню кількість урн. Територію парку прикрасимо ліхтарями з приглушеним світлом. Тут не повинно бути "Бродвею"! Адже НПП "Голосіївський" – це ціла екосистема з рослинами, тваринами, птахами", – запевняє Олексій Король.

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Уздовж берега будуть прокладені прогулянкові стежки. Для їхнього встановлення будуть використовуватися геошурупи.

"Це основа для того, щоб покласти на них терасну дошку. Ніякого бетону або паль в воду ми не будемо забивати. Всі конструкції будуть легкими і зручними. Відвідувачі парку зможуть гуляти по цих доріжках і годувати качок на оглядових майданчиках. Їх зроблять там спеціально, щоб не перекривати птахам вихід із води", – додає гендиректор "Київзеленбуду".

ПІДВІСНІ ДОРОГИ

Парк імені Максима Рильського буде і далі змінюватися. Його реконструкція розбита на чотири черги. І їхнє втілення безпосередньо залежить від наявності фінансування з міського бюджету.

Там, де нині знаходяться старі атракціони, планують створити ціле дитяче містечко з гірками, майданчиками, місцями для скелелазіння та ігор.

Також у парку з'явиться зона фудкортів в однотипних будиночках, де кожен охочий зможе придбати їжу.

Окрасою парку стануть одноярусні і двоярусні підвісні доріжки, які з'являться в подальших чергах ремонту.

"На відеопрезентації вони дуже довгі, але насправді доріжки не великі. Для їх установки будемо використовувати ті ж геошурупи, терасну дошку і перила. Ми їх плануємо робити для того, щоб відвідувачі мали можливість подивитися на природну красу парку, розкрити рекреаційний потенціал і значення цієї території. Тут є природні болота, кущі, дерева, до яких просто так не підійдеш. За допомогою підвісних доріжок люди зможуть пройти над ними і помилуватися природою, яка залишиться недоторканою", – розповідає Олексій Король.

КАНАТНА ДОРОГА

До речі, в перспективі в парку імені Рильського може з'явитися канатна дорога. Її зобразили на візуалізації.

"Обстежуючи територію парку з дрона під час проектування, ми звернули увагу, що з висоти пташиного польоту відкривається гарний вид. Тому виникла ідея створення в парку канатної дороги, як це вже зроблено в одному з парків Харкова. Її можна прокласти від музею імені Рильського до середини парку. Для цього необхідно побудувати дві станції. Канатна дорога має відбуватись виключно над парком", – додає Олексій Король.

Втім, для Києва – це тільки плани. Канатна дорога в парку імені Рильського може стати виключно інвестиційним проектом. Тобто без виділення коштів міського бюджету. Для цього потрібно буде зібрати масу дозволів.

"Ми свідомо не проектуємо канатну дорогу, оскільки це виключно інвестиційний проєкт, який не буде будуватися за бюджетні гроші. Ми показали в презентації, який вигляд може мати канатна дорога над парком імені Рильського. Можливо, знайдеться інвестор, який захоче створити такий об'єкт", – додають в "Київзеленбуді".

Нагадаємо, цей парк був заснований в 1957 році в північній частині Голосіївського лісу. Він має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. У 1964 році парку було присвоєно ім'я поета Максима Рильського. Площа – 140,9 га.

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