Новий Київ: Арсенальну площу накриють склом

Перед Новим роком у Києві відкрили відремонтовану площу біля станції метро "Арсенальна". Це перша черга ремонту, який тривав тут три місяці. До Дня Києва, наприкінці травня, планують закінчити другу чергу. За станцією метро "Арсенальна" з'явиться фонтан, а також буде повністю упорядкована територія, що примикає до будівлі колишньої військової комендатури Києва.

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Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як зміниться це знакове місце столиці в найближчі роки і що зрештою отримають містяни.

Всі роботи тут виконує не місто, а приватна компанія "А Девелопмент". Крім площі перед станцією метро "Арсенальна", інвестор своїм коштом уже відреставрував культові Нікольські ворота.

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Зараз реставраційні роботи тривають у старовинній будівлі колишньої військової комендатури. Їх планують завершити в лютому цього року.

Історична будівля є пам'ятником фортифікаційної архітектури (споруджена в 1846-1850 роках за проєктом архітектора Петра Таманського). Будівлю довелося зміцнювати, щоб врятувати від зсуву. По периметру в землю було забито 270 дванадцятиметрових паль. Ще 25 – біля схилу, щоб зупинити зсувний процес.

Склепіння старовинних стін комендатури неабияк були зруйновані, і їх довелося зміцнювати металевим кріпленням. На це витрачено близько 90 тонн металу. Також відновлено дах будівлі, а це 4,5 тисячі квадратних метрів площі.

До речі, раніше фасад військової комендатури був червоного кольору. Тепер він світло-жовтий. Як кажуть реставратори, це його "рідний", первісний колір.

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ВОРОТА І КЛЮЧІ ВІД КИЄВА

Раніше комендатура була обгороджена парканом, і доступ до неї був повністю закритий для перехожих. А от тепер кияни зможуть вільно підійти до родзинки комплексу – Нікольських воріт, які раніше правили за парадний в'їзд до Києва.

Реставратори відновили не тільки голови левів на дверях, а й колони, які раніше прикрашали в'їзд до міста.

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До речі, Нікольський ворота закрили в 1934-1936 роках. Тепер вони відреставровані й скоро будуть доступні для відвідувачів – через них можна буде пройти і відчути себе гостем старовинного Києва. Між іншим, в одному з музеїв столиці зберігається ключ, яким відкривалися ці ворота. Його можна вважати єдиним зі збережених символічних ключів від Києва.

У компанії "А Девелопмент" нам розповіли, що будівлю колишньої військової комендатури Києва перетворять на багатофункціональний комплекс, зберігши будівлі статус пам'ятки архітектури.

Він стане продовженням проєкту A-Station, який вже реалізований на протилежному боці Арсенальної площі – на території колишнього військового заводу "Арсенал". Там відкрилися ресторани, громадський простір і офісні установи.

ПРОМЕНАД ПІД СКЛОМ

Сайту "Сьогодні" показали концепцію розвитку цього знакового місця в Києві. Це один з варіантів того, який вигляд може мати площа біля будівлі колишньої військової комендатури.

Звичайно, концепцію ще будуть доопрацьовувати, але вже тепер можна сказати, що через три роки це місце в центрі столиці зміниться до невпізнання.

Автори концепції вирішили поєднати старовинну і нову архітектуру в цьому незвичайному проєкті, як це робиться в багатьох містах Європи.

"Навколо будівлі військової комендатури у нас є у власності гектар землі. Ми довго думали, що там зробити, і вирішили створити криту 3d-площу. До складу комплексу ввійде відреставрована будівля колишньої військової комендатури, а поруч буде побудовано сучасний офісний центр, висота якого – 25 метрів, 6 поверхів. До речі, допустима висотність у цій частині Києва – не більш як 27 метрів. Між новим будинком і комендатурою з'явиться скляний навіс-ліхтар, під яким буде зона для прогулянок, зустрічей і відпочинку", – зазначають автори проєкту.

Вони запевняють, що з миттям скла проблем не буде. Загальна площа заскленої прогулянкової зони становитиме 3,5 тисячі квадратних метрів.

Ми поцікавилися: як саме планується з'єднати старовинну і сучасну будівлі – за допомогою скла, містків, переходів?

"Історичну будівлю і новий простір концептуально планується поєднати критою галереєю, конструкція якої з одного боку буде спиратися на нову будівлю, а з іншого – мати свою незалежну опору. На історичну будівлю вона не спирається. Також плануємо відтворити за архівними ілюстраціями колишній місток біля Нікольських воріт", – розповіла сайту "Сьогодні" Тетяна Лисюк, головний архітектор проєкту.

За її словами, якщо реставраторам вдалося відновити старовинні дерев'яні ворота з головами левів, то з містком так не вийде (раніше перед кріпосними воротами був глибокий яр, через який був перекинутий звідний міст) – його зроблять із сучасних матеріалів, але точно таким, яким він зображений на давніх фотографіях і кресленнях.

Також тут обіцяють обладнати паркінг на кількасот місць. Планується, що він буде вміщати до 420 автомобілів.

ПЛОЩА РЕСТОРАНІВ

"Це буде багатофункціональний простір з ресторанами, офісами, торгівлею. Також тут запрацює IT-школа для дітей. Загалом на Арсенальній площі з'явиться близько 40 ресторанів різної кухні й напрямків. А саме місце стане своєрідним магнітом, який притягуватиме молодих і енергійних жителів столиці, а також туристів", – каже Олексій Баранов, засновник компанії "А-Девелопмент".

Подібні урбаністичні проєкти вже реалізовані в багатьох європейських містах, наприклад у Відні, Флоренції, Лондоні. Там змогли поєднати сучасну архітектуру і пам'ятки історії, щоб це було гармонійно, красиво, ефектно і практично для експлуатації. Тепер, мабуть, черга дійшла і до Києва. Залишилося почекати три роки і подивитися, що в підсумку вийде у забудовників.

Раніше ми повідомляли про плани влади щодо будівництва моста у вигляді хвилі на столичній Оболоні. Його обіцяють побудувати до кінця літа.

Також ми писали про наміри міської влади розпочати в цьому році будівництво канатної дороги. Вона може стати новим видом транспортом для Києва. Правда, вже в 2021-му хочуть запустити через Дніпро канатну дорогу для прогулянок – прототип тролея, який працював раніше від Арки дружби народів на Труханів острів. Це два різні проєкти.

Який вигляд мають нині відновлені Нікольські ворота, дивіться на відео:

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