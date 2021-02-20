Новий Київ: якими будуть столичні парки біля води

На берегах водойм можна буде не тільки засмагати, а й кататися на скейтах, робити особливі селфі і дивитися кіно на водному екрані

Тривалий карантин і складна ситуація в сфері економіки не дозволяють планувати в Києві значні кошти на великі інфраструктурні об'єкти. У пріоритеті у міської влади цьогоріч – дитячі садки, лікарні, будівництво метро, а на реконструкції парків та скверів фінансування урізали в 2,5 раза, порівняно з минулим роком.

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Втім, в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" заявляють, що продовжуватимуть завершувати вже розпочаті торік ремонти зелених зон. Чиновники вже визначилися з пріоритетними об'єктами на цей рік.

Особливу увагу приділять паркам біля води. У Києві досить багато зелених зон, які знаходяться біля Дніпра і численних міських водойм. Саме такі зелені куточки планують поступово відновлювати і створювати біля них цікаві публічні простори, зони для прогулянок, спорту та відпочинку.

"Ревіталізація або, простіше кажучи, відновлення зелених зон біля води ми плануємо в декількох місцях по Києву. У світі безліч прикладів, як облаштовують зелені зони у води в Європі, Америці, Китаї. І ми використовуватимемо досвід зарубіжних колег. Такі місця неймовірно популярні серед жителів мегаполісу. 2019 року ми почали будівництво фітнес-парку "Озеро Лебедине". І хоча роботи ще не завершені, парк уже став улюбленим місцем відпочинку для багатьох киян", – розповідає сайту "Сьогодні" Олексій Король, гендиректор КО "Київзеленбуд".

ФОНТАН І УНІКАЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ СЕЛФІ

Наприкінці минулого року був відремонтований фонтан у "Наводницькому парку". Цього року заплановано продовжити облаштування парку.

"Ми вже привели в порядок пам'ятник засновникам Києва. І закінчили роботи зі створення сучасного фонтану біля цього знакового для кожного киянина місця. Щиро кажучи, фонтану там ніколи не було, а була просто бетонна чаша, яка наповнювалася водою і опадами. Тепер тут буде сучасний фонтан, де зможуть проводити вечори молоді кияни і гості столиці. Для його роботи встановлено 88 насосів з підсвічуванням. Комп'ютерна програма може управляти струменями води. Вони будуть крутитися по діагоналі, підніматися в висоту і створювати всілякі сюжети", – розповідає нам Олексій Король.

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Навколо фонтану минулого року замінили тверде покриття, яке за роки без ремонту прийшло в повну непридатність.

Відремонтували основу пам'ятника, на якій встановлений човен із засновниками Києва. Нагадаємо, його мідне покриття обдерли вандали. Тепер все вкрадене відновлено.

У парку з'являться нова вхідна група, клумби, лавки, урни. Також територію набережної обладнають пандусом для маломобільних груп населення. Сюди буде зручно заїжджати з колясками і на велосипедах.

"Ця локація цікава ще й тим, що поруч на Дніпровських схилах встановлені скульптура Батьківщини-матері і найбільший флагшток з прапором України. Разом з пам'ятником засновникам Києва ці об'єкти знаходяться на одній осі. І це єдина точка в місті, де можна робити селфі на тлі всіх трьох об'єктів", – розповідає нам Олексій Король.

ПАРК БІЛЯ ВОДИ НА ТРОЄЩИНІ

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Також цього року "Київзеленбуд" планує закінчити будівництво парку з водними об'єктами на Троєщині по проспекту Шухевича. В експлуатацію введуть третю чергу будівництва.

"Там були три занедбані технічні водойми, які утворюють каскад. Навколо водойм зробили всю інженерію, облаштований полив зелених зон, освітлення. Люди зможуть кататися на велосипедах навколо цих водойм. У парку з'явилися спортивні та дитячі майданчики, шаховий павільйон, оглядовий майданчик на першій водоймі. На найбільшій водоймі цього року з'явиться альтанка. Вона трохи схожа на ту, що була встановлена під час ремонту першої черги, ближче до проспекту Маяковського. Нова альтанка з'явиться в частині парку, який примикає до вулиці Бальзака", – розповідає нам Олексій Король.

Він додає, що альтанка буде зроблена в стилістиці кримсько-татарського народу. Її планують відкрити до Дня Києва. Це зелена зона стане новим культурним простором для кримських татар, які проживають в Києві. У майбутньому тут з'являться арт-об'єкти, присвячені кримським татарам.

АМФІТЕАТР І ПЛЯЖ НА БЕРКОВЩИНІ

Ще один парк, який планують робити цього року, – "Берковщина" ("Прибережний") у Дарницькому районі. Ця велика зелена зона, навколо якої розташований величезний житловий масив Осокорки.

Територія парку була штучно намита в 60-70 роках минулого століття, а пізніше сюди звозили будівельне сміття, щоб зміцнити берегову зону. Раніше цю земельну ділянку віддали під забудову, через що київські активісти неодноразово виходили на пікети. Тепер за рішенням Київради договір оренди розірвали. Тут вирішено розбити парк і зробити круту зону відпочинку біля води для місцевих жителів.

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"Плюс парку в тому, що він розташований біля води. Тут плануємо відкрити спортивні, дитячі зони, облаштований пляж, де можна буде засмагати. Для цього буде окремо проведений інвестиційний конкурс. Проєктом передбачається створення амфітеатру на березі Дніпра. Ми трохи його змістили в бік, щоб відкрити побільше пляж", – розповідають у "Київзеленбуді".

У парку заплановано відкриття майданчиків для занять спортом і мініфутбольні поля. Він стане прогулянковою зоною, а також тут з'являться зручні велодоріжки. Всі великі дерева в парку "Берковщина" обіцяють зберегти. Там, до речі, дуже багато дерев химерної форми.

"Якщо буде достатнє фінансування, то парк "Берковщина" можна створити за один рік. Підготовчі роботи вже виконуються. Тут можна буде пройтися уздовж води спеціальним настилом на геошурупах. А центральний вхід прикрасить оригінальна вхідна група", – додає Олексій Король.

ПАРКИ ЛІВОГО БЕРЕГА

У "Київзеленбуді" додають, що на майбутнє заплановано відновлювати й інші парки біля води, наприклад, біля озер Радунка і Жандарка. Цього року почнеться розробка проєкту з благоустрою озера Срібний Кіл, уздовж проспекту Бажана. Навколо нього планують упорядкувати територію з виходом до води.

До речі, з боку Харківської площі від озера Вирлиця співробітники "Київзеленбуду" побудували насосну станцію для поливу зелених насаджень по проспекту Бажана. Там уже висадили 500 дерев та понад 1500 кущів.

"Цього року ми впритул займемося парком "Позняки". У ньому і навколо озера проведемо нове освітлення та благоустрій території", – додає Олексій Король.

ПЕРШИЙ ФІТНЕС-ПАРК БІЛЯ ВОДИ

Цьогоріч буде відкрита ще одна частина фітнес-парку на озері Лебединому в Дарницькому районі. Цей об'єкт в районі вулиці Кошиця зроблений з нуля. Раніше тут були непролазні хащі та сміттєві звалища з мінімальним доступом до води.

За три роки територія зеленої зони видозмінилася до невпізнання. Берег фітнес-парку убезпечили від підтоплення. Встановили нову систему освітлення, нові лавочки та перила на оглядовому майданчику оснастили підсвічуванням. Змонтована система поливу рослин, побудована громадська вбиральня (заплановано відкрити ще одну). Облаштовані дитячі спортивні зони, які адаптовані під потреби маломобільних груп населення. У фітнес-парку є майданчик для заняття йогою і проведення розминок.

Особлива родзинка фітнес-парку озера "Лебединого" – це скейт-зона. Як запевняють у "Київзеленбуді", аналогів їй немає ні в Києві, ні в Україні.

"Це величезна бетонна чаша для спортсменів, які захоплюються їздою на скейтах, велобайках, самокатах і роликах. Чаша зроблена з бетону – її глибина понад 3 метри. Її відкрили наприкінці грудня минулого року. Вона має три рівні. Тут можуть займатися, не заважаючи один одному, спортсмени-початківці, аматори і професіонали. Чаша обладнана різними елементами для виконання трюків – хвиля, спуски, встановлені металеві елементи для ковзання на скейті. Так само є височини для заїзду велосипедом", – розповідає нам Олексій Король.

Біля чаші встановили лавочки, де спортсмени можуть надіти захисне спорядження і залишити свої рюкзаки на час занять.

КІНО НА ВОДІ

У майбутньому в фітнес-парку біля Лебединого з'являться будиночок садівника, система відеоспостереження для безпеки відвідувачів і вже цього року майданчик для вигулу собак.

"Фітнес-парк розростатиметься – це дуже масштабний проєкт, який розбитий на кілька черг. На воді ми плануємо облаштувати літній театр на понтоні, його можна буде використовувати як лекторій. На озері встановлять аератор, і запрацює світломузичний фонтан з елементами лазерного шоу. Потужний аератор створюватиме цілу стіну з води, на якій можна проєктувати фільми і тематичні візуалізації. Це дуже вражаюче виглядатиме", – розповідає гендиректор "Київзеленбуду".

Уздовж всього озера Лебедине можна буде покататися на велосипеді, а також перейти його по понтонній переправі.

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