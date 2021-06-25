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Новий небезпечний штам коронавіруса "Дельта" в Олександрівській лікарні Києва: що відбувається

25 червня 2021 19:48

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Раніше заявили, що пацієнтів з коронавірусною інфекцією викликаною індійським штамом відправили в Олександрівську лікарню

На знімку будівля Олександрівської лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку будівля Олександрівської лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"

У департаменті охорони здоров'я КМДА розповіли кореспонденту "Сьогодні", що в Олександрівській лікарні немає можливості підтвердити наявність штаму вірусу Delta лабораторно, як і у всій країні.

"За інформацією виконуючого обов'язки головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні, таких хворих з підтвердженими лабораторно аналізами у них немає і не було. Ми активно вивчаємо світовий досвід по боротьбі з коронавірусом. У штаму Delta є свої особливості. Пацієнтів з такими специфічними особливостями в лікарні не було", – повідомили сайту "Сьогодні" в департаменті охорони здоров'я КМДА.

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Нагадаємо, таку інформацію озвучив секретар РНБО Олексій Данилов. Він заявив, що двох пацієнтів з коронавірусною інфекцією викликаною індійським штамом госпіталізували саме в Олександрівську лікарню. Пацієнтам з 66 і 16 років.

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У департаменті охорони здоров'я КМДА зазначають, що 16 річного пацієнта не може бути в Олександрівській лікарні, оскільки пацієнти до 18 років лікуються в дитячих лікарнях. В даному випадку, в дитячій інфекційній лікарні, але там 16 річного пацієнта немає.

Відзначимо, що за словами голови комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, новий, більш молодий штам вірусу Delta починається з нудоти і високої температури, має слабку імуновідповідь.

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"Це вже офіційна відповідь виробників. AstraZeneca, як би вона не називалася, і компанія Pfizer вже довели, що вони мають захист на 94% від штамів Delta і Delta+", – говорить він.

Раніше ми писали, що в Індії сталася перша смерть від штаму Delta +.

Нагадаємо, що Україна посилює правила в'їзду через дельта-штаму коронавірусу.

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