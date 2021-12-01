Новий штам "Омікрон" і понад 1500 тисяч хворих: що відбувається з коронавірусом у Києві

У столиці всього 7 557 смертельних випадків, за останню добу – 29

Кількість нових випадків коронавірусу продовжує зростати / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 30 листопада у Києві зафіксовано 1 592 нових підтверджених випадків COVID-19. Усього з початку пандемії – 300 411.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

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Також минулої доби:

смертельних випадків – 29,

одужали – 1669.

Зазначимо, що всього летальних випадків у столиці вже – 7 557.

Як готуються у Києві до нового штаму вірусу

У Південній Африці виявлено новий штам вірусу "Омікрон". Основні його симптоми – це підвищена температура, сильна втома та прискорений пульс. Як зазначають медики, вірус схильний до молодих людей, особливо не вакцинованих. Основна його відмінність – у інфікованих не втрачається нюх, як за звичайного коронавірусу.

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Як пояснив нам головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, про новому штамі вірусу поки достеменно нічого невідомо. А протиепідеміологічні заходи, які діяли у місті, продовжують діяти і зараз.

"Цей штам вірусу в Києві поки не зареєстрований. Фахівці ведуть спостереження. Запобіжні заходи такі ж, як і при коронавірусі. Щоб убезпечити себе, потрібно вакцинуватися, регулярно мити руки і обробляти їх антисептиком, дотримуватися безпечної дистанції, маскового режиму. Це головна рекомендація на на цей момент", – розповів сайту "Сьогодні" в. о. гендиректора ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, захворюваність у Києві йде на спад. Кількість ліжок із киснем у лікарнях звільняється. За показниками Київ може перейти у "жовту" зону.

"Спостерігається покращення ситуації. Коронавірус йде на спад, також менше хворих на грип, якщо порівнювати з минулими тижнями. Але рішення про вихід Києва з "червоної" зони та перехід у "жовту" зону приймає державна комісія. Думаю, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні комісії ", – Повідомив нам Сергій Чумак.

Рекомендації від МОЗ

Вакцинуйте.

Мийте руки з милом, користуйтеся антисептиками.

Носіть маску, прикриваючи ніс та рот.

Дотримуйтесь дистанції 1,5 м.

Чихайте і кашляйте у серветку чи згин ліктя.

Не торкайтеся особи.

Регулярно провітрюйте приміщення, дезінфікуйте поверхню.

Дотримуйтесь самоізоляції.

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