Листопад у Києві став одним з найтепліших за останні 140 років. Як змінилася погода

У Києві листопад 2021 потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами.
Про це повідомили на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Листопад виявився найтеплішим
Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуси. Вона становила 4,8 градуса тепла.
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Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.
Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум становив 15,8 градуса тепла.
У столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 міліметрів опадів – це 63% від кліматичної норми.
За словами метеорологів, метеорологічна осінь у Києві триватиме доти, доки середньодобова температура стійко закріпиться нижче 0 градусів. Середня багаторічна дата такого переходу – 29 листопада.
На Київ насуваються хуртовини та морози
До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.
За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.
7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище за -2 градуси, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.
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