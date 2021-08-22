"Потрібно було помити плитку". У Києві розгорівся скандал через пам'ятник поліцейському (фото)

Істерика, пов'язана з пам'ятником поліцейському, встановленому біля главку поліції Київської області, виявилася безпідставною. Як з'ясував кореспондент "Сьогодні", його накривали наметом через те, що навколо мили плитку.
Пам'ятник на місці, з ним роблять селфі багато перехожих, фотографуються самі і фотографують дітей.
За намет в поліції Київської області кажуть, що її встановили оскільки потрібно було помити плитку навколо пам'ятника.
"Її встановили, щоб помити плитку і не заважати при цьому перехожим. Плитку помили, а намет прибрали. Всі бажаючі можуть прийти і подивитися на пам'ятник поліцейському, а також зробити з ним фото", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.
Це другий пам'ятник силовикам в Києві. Перший – біля МВС, вул. Богомольця, 10.
За основу там були взяті герої фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Гліб Жеглов і Володимир Шарапов.
Про пам'ятник
З нагоди 30-річчя незалежності України, глава поліції Київщини за участю представників КОДА і КОР в серці столиці відкрили унікальний пам'ятник на честь діючих поліцейських, які захищають життя, права і свободи громадян і охороняють державу під гаслом "Служити і захищати".
На виробництво пам'ятника пішло майже 180 кілограмів бронзи, його висота становить майже два метри.
У своїй промові Андрій Небитов зазначив, що цей пам'ятник є справжнім прообразом багатьох тисяч правоохоронців, які віддано несуть службу і захищають українців від злочинних посягань.
"Я впевнений, що "Захисник" стане символом патріотизму, мужності, самовідданості та буде взірцем незламності для поліцейських та символом захищеності для громадян", – зазначив глава поліції Київщини.
Унікальність цього пам'ятника полягає в тому, що він зведений на честь саме діючих офіцерів поліції.
Раніше ми писали, що:
- в Києві планують демонтувати пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви. Пам'ятник був встановлений в 2001 році. Він розташований в сквері на Теремках в районі вул. Вільямса та маршала Якубовського.
- пам'ятник Шевченку в Копенгагені розмалювали під прапор Росії. Посольство України в Данії подякувало комунальним службам, які оперативно відмили бюст.