Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Потрібно було помити плитку". У Києві розгорівся скандал через пам'ятник поліцейському (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 серпня, 15:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні новоспечений пам'ятник накрили синім наметом, а користувачі в Мережі здивувалися цьому факту
"Бронзовий капітан". Фото: колаж "Сьогодні"
"Бронзовий капітан". Фото: колаж "Сьогодні"

Істерика, пов'язана з пам'ятником поліцейському, встановленому біля главку поліції Київської області, виявилася безпідставною. Як з'ясував кореспондент "Сьогодні", його накривали наметом через те, що навколо мили плитку.

Реклама

Пам'ятник на місці, з ним роблять селфі багато перехожих, фотографуються самі і фотографують дітей.

Ось як виглядав пам'ятник під наметом. Фото: Роман Синіцин/Facebook
Ось як виглядав пам'ятник під наметом. Фото: Роман Синіцин/Facebook

За намет в поліції Київської області кажуть, що її встановили оскільки потрібно було помити плитку навколо пам'ятника.

Бронзовий пам'ятник на честь правоохоронців. Фото: "Сьогодні"
Бронзовий пам'ятник на честь правоохоронців. Фото: "Сьогодні"

"Її встановили, щоб помити плитку і не заважати при цьому перехожим. Плитку помили, а намет прибрали. Всі бажаючі можуть прийти і подивитися на пам'ятник поліцейському, а також зробити з ним фото", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Реклама

До скульптури підходять роззяви. Фото: "Сьогодні"
До скульптури підходять роззяви. Фото: "Сьогодні"

Це другий пам'ятник силовикам в Києві. Перший – біля МВС, вул. Богомольця, 10.

Табличка біля пам'ятника. Фото: "Сьогодні"
Табличка біля пам'ятника. Фото: "Сьогодні"

За основу там були взяті герої фільму "Місце зустрічі змінити не можна" Гліб Жеглов і Володимир Шарапов.

Про пам'ятник

З нагоди 30-річчя незалежності України, глава поліції Київщини за участю представників КОДА і КОР в серці столиці відкрили унікальний пам'ятник на честь діючих поліцейських, які захищають життя, права і свободи громадян і охороняють державу під гаслом "Служити і захищати".

Реклама

На виробництво пам'ятника пішло майже 180 кілограмів бронзи, його висота становить майже два метри.

Читайте також:

У своїй промові Андрій Небитов зазначив, що цей пам'ятник є справжнім прообразом багатьох тисяч правоохоронців, які віддано несуть службу і захищають українців від злочинних посягань.

"Я впевнений, що "Захисник" стане символом патріотизму, мужності, самовідданості та буде взірцем незламності для поліцейських та символом захищеності для громадян", – зазначив глава поліції Київщини.

Унікальність цього пам'ятника полягає в тому, що він зведений на честь саме діючих офіцерів поліції.

Реклама

Раніше ми писали, що:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Показати ще
Україна
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти