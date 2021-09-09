Потрібно рятувати купол. Дзвіницю Софійського собору чекає ремонт

Остання реставрація дзвіниці проводилася 20 років тому – займалися тоді позолотою купола і ремонтом фасадної частини

У частині Софійського собору пройде реставрація. Фото: колаж "Сьогодні"

На унікальній святині Києва – дзвіниці Софійського собору почнеться ремонт. Як розповіли сайту "Сьогодні" в Національному заповіднику "Софія Київська", зараз розпочато розробку комплексного проекту на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам'ятки архітектури XVIII століття.

"Зараз ми робимо перші кроки: обстежуємо конструкцію дзвіниці, вивчаємо архіви, робимо геологічні дослідження. Ведеться розробка комплексного проекту реставрації дзвіниці Софійського собору", – розповів сайту "Сьогодні" Вадим Кириленко, заступник гендиректора по реставраційним роботам Національного заповідника "Софія Київська".

Навіщо потрібен ремонт?

У заповіднику відзначають, що за кожним їхнім об'єктом ведеться регулярне спостереження.

"Дзвіниця давно не ремонтувалася і зараз потрібно її комплексне обстеження, щоб почати реставрацію і ремонт. Це планові роботи. Ми подавали заявку на виділення коштів. Цього року за програмою "Велике будівництво" нам виділили невелику суму – 2,4 мільйона гривень. Але цих коштів достатньо, щоб розробити комплексний проєкт реставрації", – розповідає Вадим Кириленко.

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Він зазначає, що остання реставрація дзвіниці проводилася 20 років тому. У 2000 році давня конструкція була в будівельних лісах. Реставратори займалися тоді позолотою купола і ремонтом фасадної частини.

Що зроблять

"Багато що тоді не було зроблено, наприклад, дерев'яні елементи купола дзвіниці залишилися старими. В останній раз вони змінювалися в 1979 році. Є місця на дзвіниці, де помічені явні пошкодження. Той же фасад вже не ремонтувався 20 років – це великий строк для таких будівель. Є місця, де ліпнина вимагає зміцнення і вже отслоняется фарба", – розповідає нам Вадим Кириленко.

Коли почнуть роботи

Як пояснили нам в заповіднику розробка проекту займе рік. Приблизно стільки ж триватиме експертиза, отримання дозволів.

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Сама ж реставрація дзвіниці почнеться в 2023 році і займе два роки, якщо буде своєчасною фінансування. На час виконання робіт дзвіниця буде закрита для відвідувачів.

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