Пірнаємо в масках. Чи закриє локдаун ополонки на Водохреще в Києві?

У Держпродспоживсдужбі назвали умову для роботи ополонок в Києві

Києвом поповзли чутки, що на свято Водохреще – 19 січня в столиці скасують традиційне купання в ополонці.

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Щороку цей ритуал перетворюється на масове скупчення людей на Оболонській набережній та в Гідропарку. Але тепер масові гуляння заборонені через локдаун.

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Чи так це, сайт "Сьогодні" дізнався в Держпродспоживсдужбі Києва.

"Ми не скасовували купань на Водохреще, у жодному разі. Це, навпаки, загартовування для організму людини. До того ж, Водохреще – релігійне свято. А постановою уряду дозволяється проводити такі заходи, але за умови дотримання безпечної дистанції – 1 людина на 5 квадратних метрів. Масове скупчення людей ми не рекомендуємо, але скупатися в ополонці не забороняємо", – розповів сайту керівник Держпродспоживсдужби Києва Олег Рубан.

Більше про традиції і користь від пірнання в ополонку читайте на нашому сайті.

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Втім, варто зазначити, що в Православній церкві України на рахунок пірнання в ополонку свою думку – в ПЦУ впевнені, що гріхи в такий спосіб не змити. До того ж, в Біблії нічого не говориться про подібної традиції.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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