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ОАСК "зніс" історичний пам'ятник у Києві, на місці якого побудують житловий комплекс

5 лютого, 10:08

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Будинок Осипа Родіна побудований в 1882 році і зберіг свою автентичність

Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним і скасував наказ Департаменту охорони культурної спадщини КМДА від 22.09.2020 №46 про занесення будинку Осипа Родіна на вул. Олеся Гончара, 69 у Переліку об'єктів культурної спадщини столиці.

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Про це свідчить Рішення від 28 січня, пишуть Наші гроші.

Як відомо, Департамент своїм наказом надав будинку Осипа Родіна статус тільки виявленого об'єкту культурної спадщини.

Власник будинку Осипа Родіна – ТОВ "Арікс" оскаржило наказ в ОАСК. Фірма заявила, що Департамент протиправно заніс будинок до переліку об'єктів культурної спадщини Києва.

Фото: www.renovationmap.org

Департамент заперечив, зазначаючи, що діяв відповідно до вимог закону "Про охорону культурної спадщини", на підставі повного переліку документів, передбачених Порядком обліку об'єктів культурної спадщини, зокрема, історичної довідки, яка підтверджує цінність об'єкта.

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ОАСК позов ТОВ "Арікс" задовольнив. Суд не побачив наявності в будинку Осипа Родіна справжності та його історичної цінності. Зазначено, що будівля має великий фізичний знос (близько 70%) і значні пошкодження аварійного характеру.

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Як стало відомо, по вул. Олеся Гончара, 69 будується Житловий комплекс Franklin Concept House (5, 19 поверхів).

Варто зазначити, що будинок Осипа Родіна побудований в 1882 році і зберіг свою автентичність (матеріально-технічну структуру) в загальному обсязі і в архітектурному і декоративному оздобленні фасадів; є твором видатного архітектора В. Ніколаєва; будівля є цінним і невід'ємним елементом забудови кварталу.

Раніше в Києві на вулиці Вербовій розмістили пам'ятник вождю пролетаріату, з яким можна було сфотографуватися за гроші.

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Нагадаємо, що "з молотка" пішов пам'ятник Іллічу, який раніше стояв у центрі містечка Сновськ Чернігівської області.

У Британії з'явився пам'ятник Дарту Вейдеру – дивіться сюжет:

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Київ суд дім пам'ятник архітектури ОАСК

Джерело: Сьогодні

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