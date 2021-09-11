Обіцяв квартири в центрі Києва. Поліція затримала забудовника-шахрая

Будівництво об'єкту навіть не починалось, а от гроші інвестори продовжували платити

Поліція затримала забудовника-шахрая. Фото МВС

Колишній директор будівельної компанії зібрав зі вкладників майже два мільйони гривень на будівництво багатоповерхівки в центрі Києва, але роботи так і не почались. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Грошима інвесторів посадовець заволодів у 2012-2013 роках. Потерпілі виплачували гроші, які мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва. Фігурант запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво до сьогодні.

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Гроші, які передавалися громадянами безпосередньо керівнику товариства за укладеними з ним договорами інвестування, в касі товариства не оприбутковувалися. Таким чином фігурант, зловживаючи своїми повноваженнями, привласнив майже два мільйони гривень інвесторів.

Під час обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність.

Зловмисникові повідомлено про підозру у шахрайстві, зловживанні службовим становищем та незаконному поводжені зі зброєю. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Обшук у забудовника-шахрая. Фото МВС

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