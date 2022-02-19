Обіцяють 400 тисяч, але за умови. Як шахраї виманюють гроші в українців (відео)

Зловмисники постійно змінюють назву своєї компанії, але незмінною залишається схема афери

Аферисти телефонують людям і повідомляють про виграш грошей

Обіцяють легкі гроші, товари за шаленими знижками і спустошують гаманці. Така шахрайська схема в Україні існує десяток років, але їхніх жертв знаходять досі.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Як працює схема?

Киянку Ларису Пику нещодавно ошелешили телефонним дзвінком. Сказали, що вона виграла в акції понад 300 тисяч гривень.

"Зателефонували і сказали, що я виграла 380 000 гривень, але для цього мені потрібно купити щось. Замовила у них посуд... десь на 1,5 тис. гривень", – розповіла постраждала.

Жінку запевняли, що виграш зарахують їй на картку, щойно сплатить за посуд.

"Чекала тиждень-два. Думаю, зателефоную їм. Телефоную, а зайнято. Один раз набираю, другий раз набираю, третій раз набираю. І тут я розумію, що мене кинули", – сказала Лариса.

Шахрайській схемі понад десять років. Та людей, які купуються – чимало й досі.

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Що кажуть експерти з безпеки?

"Можуть вислати якийсь абсолютно непотрібний товар, там, наприклад, тертку для картоплі, якісь амулети. Ви заплатите за них 1000-1500, хоча насправді вартість їх становить не більше 100 гривень", – сказав експерт з безпеки Борис Молодцов.

Дешеві товари низької якості – нав'язують переважно пенсіонерам. Так і заробляють – на довірі й обіцянках шалених знижок.

"Потрібно просто гуглити всі ці акції та всі ці компанії. Давно вже це все розписано. І ви завжди в пошуковій системі зможете знайти відгуки. Там бувають як позитивні, і навпаки", – сказав експерт з безпеки Ігор Ковалевський.

Що пишуть у відгуках?

"Я прошу,не вірте цій брехливій компанії, яка обманним шляхом виманює гроші у бідних людей. Я попалась також на гачок, постійно вибирала замовлення, вірила їм, але, на жаль, грошей ніяких не одержала", – написала Ольга у коментарях.

Ще одна жінка теж написала негативний відгук про "компанію".

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"Морочать голову, щоб робити замовлення,а виграшу ніякого немає! Після кожного замовлення вони обіцяють, що нарахують кошти! Брехуни і грубіяни!" – написала Зоряна.

Чи варто реагувати на подібні дзвінки?

Зловмисники постійно змінюють назву своєї компанії, але незмінною роками лишається схема афери.

"Якщо вам надходить такий дзвінок, де вам кажуть, що вам треба заплатити за те, щоб отримати приз – ви можете одразу покласти трубку, бо жодної користі ви від цього не отримаєте. Ви отримаєте якийсь, у кращому разі, неякісний товар", – сказав експерт з безпеки Борис Молодцов

Або як Лариса – не отримаєте взагалі нічого.

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