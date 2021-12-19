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Хмарна погода та дрібний дощ: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
19 грудня, 07:28
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Очікується сильний вітер
Вранці і вдень йтиме дощ. Колаж "Сьогодні"
Вранці і вдень йтиме дощ. Колаж "Сьогодні"

У Києві 19 грудня упродовж усього дня буде хмарна погода. Вдень йтиме дощ, увечері очікується дрібний сніг. Температура вночі -2...0, вдень 0...2.

Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.

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Вдень йтиме дощ, увечері очікується дрібний сніг. Температура вночі -2...0, вдень 0...2. Очікується сильний вітер із поривами до 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця.

Вночі також прогнозується невеликий дощ. Опади припиняться лише ближче до вечора.

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