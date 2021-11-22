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Хмарно, але без опадів: синоптики дали прогноз погоди у Києві на 22 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
22 листопада, 06:30
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Протягом дня у столиці України температура не буде вищою за 8 градусів тепла
Цього дня киянам парасольки не знадобляться/Колаж: Сьогодні
Цього дня киянам парасольки не знадобляться/Колаж: Сьогодні

У понеділок, 22 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність. Прогнозують пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Протягом дня у столиці України стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +8 градусів. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с. Опадів не прогнозують.

У Карпатах випало до метра снігу

На горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах у суботу, 20 листопада, випало до 1 метра снігу. Вранці там була температура 5 градусів морозу. У горах була дуже погана видимість – до 50 метрів.

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"Станом на 11:45 20.11.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5 градусів, вітер західний 8 м/с, обмежена видимість до 50 м, на північних схилах передуви снігу до 1 м", — йдеться у повідомленні.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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