Опромінюють самі себе: окупанти риють окопи у "Рудому лісі" біля ЧАЕС

Російські військові скаржаться родичам, що отримують опромінення, а командування цей факт ігнорує

"Рудий ліс" знаходиться біля ЧАЕС / Колаж "Сьогодні"

На окупованій території поблизу Чорнобильської АЕСросійські військові риють собі окопи. Також військовослужбовці скаржаться, що вони отримують опромінення, проте командування все одно кидає їх у бій.

Окупанти шкодять самі собі

У "Рудому лісі" біля Чорнобильської АЕС російські військові риють собі окопи. Про це повідомив голова громадської ради Державне агентство України з управління зоною відчуження Олександр Сюрота.

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"Добрі люди кажуть, що еба***ки нарили окопів не де завгодно, а в найстратегічнішому місці Чорнобильської зони – у "Рудому лісі". Хочеться побажати їм від щирого серця – рийте глибше, сидить довше!" , – йдеться у повідомленні.

Вже дістали дозу радіації

Окупанти скаржиться на те, що вони отримують опромінення на захопленій ЧАЕС, проте командування все одно кидає їх у бій. Одна з розмов російського загарбника зі своєю родичкою перехопила СБУ.

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, – ред.) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули під***си еб**і. Наша держава я всіх ненавиджу, на**й", – каже військовий.

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У Чорнобилі окупанти розграбували та знищили лабораторію вартістю 6 млн євро

Лабораторія є унікальним комплексомз потужними аналітичними можливостями, може надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, від кондиціювання до поховання, а також стадії досліджень та розробки технологій.

Лабораторію було модернізовано у рамках співпраці європейських та українських фахівців у сфері ядерної безпеки — майже 100 одиниць сучасного вартісного аналітичного обладнання, аналогів якого немає у Європі.

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