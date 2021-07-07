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Інвестори банку "Аркада" перекрили вулицю в центрі Києва (фото)

7 липня 2021 10:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Інвестори просять допомоги щодо фінансування добудови ЖК "Патріотика" та "Еврика"

Вкладники банку "Аркада" вийшли на протест. Фото: колаж "Сьогодні"

Вкладники банку "Аркада" вийшли на протест. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві вкладники збанкрутілого банку "Аркада" перекрили вулицю Грушевського і поставили вимогу про зустріч з прем'єр-міністром і міністром фінансів.

Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Олена Чернякова.

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Інвестори-протестувальники кажуть, що ще місяць тому їм пообіцяли зустріч із представниками влади і діалог про добудову житлових кварталів, але далі розмов не пішло.

У Києві знову протестують інвестори банку

У Києві знову протестують інвестори банку "Аркада". Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"

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Вкладники вимагають надання державного поворотного фінансування для запуску повномасштабного будівництва ЖК "Патріотика", "Еврика" та "Патріотика на озерах" у формі викупу вільних площ за програмами забезпечення житлом держслужбовців.

Раніше ми повідомляли, що досудове розслідування розкрадання активів збанкрутілого банку "Аркада" завершилося, матеріали передають до суду.

Також нагадаємо, що центральний офіс банку "Аркада" хочуть продати майже за мільярд.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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