Обстріл Ворзеля: як зараз виглядає селище (фото)

У Ворзелі, що під Києвом, 25 лютого російські військові стріляли із "ГРАДів". Вони обстріляли дитячий будинок.
Про це пише Telegram-канал "Україна Зараз".
Очевидці скинули фото наслідків бомбардування Ворзеля, що за 25 км від Києва.
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Telegram-канал PavlovskyNews пише, за словами очевидців, бомбардування велося з літака.
Росія обстріляла дитячий будинок у Ворзелі
Один із снарядів потрапив у дитячий будинок.
Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляють ведучі у прямому ефірі Україна24.
"Під час ведення бойових дій допустили попадання уламків, ймовірно від систем залпового вогню "ГРАД", до приміщення дитячого будинку у Ворзелі (Київська область), в якому перебувало близько 50 дітей", – сказала вона.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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