Обстріл Ворзеля: як зараз виглядає селище (фото)

Під час ведення бойових дій уламки від систем залпового вогню "ГРАД" потрапили до приміщення дитячого будинку

Наслідки обстрілу селища / Фото: Колаж: Сьогодні

У Ворзелі, що під Києвом, 25 лютого російські військові стріляли із "ГРАДів". Вони обстріляли дитячий будинок.

Про це пише Telegram-канал "Україна Зараз".

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Очевидці скинули фото наслідків бомбардування Ворзеля, що за 25 км від Києва.

Telegram-канал PavlovskyNews пише, за словами очевидців, бомбардування велося з літака.

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Росія обстріляла дитячий будинок у Ворзелі

Один із снарядів потрапив у дитячий будинок.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова, повідомляють ведучі у прямому ефірі Україна24.

"Під час ведення бойових дій допустили попадання уламків, ймовірно від систем залпового вогню "ГРАД", до приміщення дитячого будинку у Ворзелі (Київська область), в якому перебувало близько 50 дітей", – сказала вона.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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