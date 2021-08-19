Обшуки в КП "Інформатика" і "Київміськсвітло". У Києві чиновники відмивали гроші на облаштування вуличного освітлення

Прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки на КП "Інформатика" і "Київміськсвітло". Підприємства налагодили схему крадіжки коштів, які були призначені для облаштування вуличного освітлення.
Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.
"Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами зазначених комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів та послуг і подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками ризикованості", – йдеться в повідомленні.
Обшуки в департаментах КМДА: на опаленні шкіл та дитсадків чиновники "відмили" близько 1 млн грн
Відзначимо, 19 серпня 2021 року в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також за адресами місць проживання посадових осіб КП і співробітників комерційних структур почали обшуки, щоб знайти первинні фінансові документи і зафіксувати відомості злочину.
Розкрадання в столиці
Раніше СБУ заблокувала схему розтрати бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП "Київпастранс" КМДА. Угода завдала столичній громаді збиток – 3,5 млн грн.
А колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Переваги.
Раніше ми писали, що:
- суд обирав запобіжний захід для колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського, якого підозрюють в розкраданнях в оборонній сфері. Мова теж про закупівлі неякісної техніки для армії. Однак його не змогли заарештувати – засідання перенесли.
- на початку квітня СБУ затримала ватажка групи терористів на Донбасі, які підірвали міст і викрадали місцевих жителів.