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Обшуки в КП "Інформатика" і "Київміськсвітло". У Києві чиновники відмивали гроші на облаштування вуличного освітлення

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 серпня, 12:30
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Аудит провели в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також за адресами місць проживання посадових осіб КП і співробітників комерційних структур
Прокуратура провели перевірку. Фото: колаж "Сьогодні"
Прокуратура провели перевірку. Фото: колаж "Сьогодні"

Прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки на КП "Інформатика" і "Київміськсвітло". Підприємства налагодили схему крадіжки коштів, які були призначені для облаштування вуличного освітлення.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Telegram.

"Слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінальної провадження у ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами зазначених комунальних підприємств шляхом завищення вартості придбаних товарів та послуг і подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підприємств з ознаками ризикованості", – йдеться в повідомленні.

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Відзначимо, 19 серпня 2021 року в офісних приміщеннях комунальних та підрядних підприємств, а також за адресами місць проживання посадових осіб КП і співробітників комерційних структур почали обшуки, щоб знайти первинні фінансові документи і зафіксувати відомості злочину.

Розкрадання в столиці

Раніше СБУ заблокувала схему розтрати бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП "Київпастранс" КМДА. Угода завдала столичній громаді збиток – 3,5 млн грн.

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А колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Переваги.

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