Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Черга в крематорії та дистанційка. Що відбувається з СОVID-19 у Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
10 листопада, 11:35
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За час пандемії в столиці померло 6 677 чоловік, а побороти хворобу змогли 236 151 хворих
Місто майже два роки бореться із пандемією
Місто майже два роки бореться із пандемією / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввели жорсткий локдаун. Його особливість у тому, що він лише для тих, хто не вакцинувався. "Сьогодні" зібрав останню інформацію щодо захворюваності та вакцинації у столиці.

Що із захворюваністю

У Києві всього 272 тис. 768 підтверджених випадків коронавірусу, а за останню добу – 1 740 випадків. Усього летальних випадків 6677 (за добу – 73).

Реклама

За час пандемії одужали 236 151 чоловік (за добу – 975).

Зазначимо, що за тиждень у Києві захворіло – 9 209 чоловік.

Що із вакцинацією

Одну дозу вакцини у Києві отримали 1 млн 415 тис. 179 чоловік (47,94%). Дві дози отримали – 1 млн 123 тис. (38,04%).

Реклама

Загальна кількість введених доз – 2 млн. 538 тис. 179. Загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальної кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).

45,8% киян отримали вакцину Pfizer/BioNTech – вона найпопулярніша на сьогодні.

Статистика використання вакцин у Києві у відсотках
Статистика використання вакцин у Києві у відсотках / Фото: Міністерство фінансів України

Реклама

Школярі продовжать навчатися дистанційно?

Збільшується кількість хворих на коронавірус дітей. Тому наступного тижня учні за парти не повернутися та продовжать навчання у дистанційному режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко сьогодні на брифінгу.

"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей... Дуже багато дітей переносять вірус безсимптомно, але вони можуть заражати близьке оточення...", – сказав Віталій Кличко.

За його словами, у приймальні столичних лікарень та крематорії стоять черги.

"У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій. У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", – наголосив мер.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

9 209

захворіло за тиждень в Києві

0%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти