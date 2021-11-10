Черга в крематорії та дистанційка. Що відбувається з СОVID-19 у Києві

У Києві ввели жорсткий локдаун. Його особливість у тому, що він лише для тих, хто не вакцинувався. "Сьогодні" зібрав останню інформацію щодо захворюваності та вакцинації у столиці.
Що із захворюваністю
У Києві всього 272 тис. 768 підтверджених випадків коронавірусу, а за останню добу – 1 740 випадків. Усього летальних випадків 6677 (за добу – 73).
За час пандемії одужали 236 151 чоловік (за добу – 975).
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Зазначимо, що за тиждень у Києві захворіло – 9 209 чоловік.
Що із вакцинацією
Одну дозу вакцини у Києві отримали 1 млн 415 тис. 179 чоловік (47,94%). Дві дози отримали – 1 млн 123 тис. (38,04%).
Загальна кількість введених доз – 2 млн. 538 тис. 179. Загальна кількість введених доз (кількість разових доз може не дорівнювати загальної кількості вакцинованих людей – залежно від протоколу вакцинації люди можуть отримувати кілька доз).
45,8% киян отримали вакцину Pfizer/BioNTech – вона найпопулярніша на сьогодні.
Школярі продовжать навчатися дистанційно?
Збільшується кількість хворих на коронавірус дітей. Тому наступного тижня учні за парти не повернутися та продовжать навчання у дистанційному режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко сьогодні на брифінгу.
"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей... Дуже багато дітей переносять вірус безсимптомно, але вони можуть заражати близьке оточення...", – сказав Віталій Кличко.
За його словами, у приймальні столичних лікарень та крематорії стоять черги.
"У нас черги в ритуальну службу за довідками про смерть. І черги в крематорій. У нас черги із швидких у приймальних відділеннях лікарень. Хтось не вірить у це і говорить усілякі дурниці?! То підіть і подивіться! Поговоріть із лікарями та родичами хворих", – наголосив мер.
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