Черговий удар по історії Києва: зносять фабрику Шульца

У Києві на Голосіївському проспекті зносять старовинний будинок – будівля колишнього пивного заводу Карла Шульца, 1881 року побудови.

Реклама

Про це повідомляють київські активісти в соціальних мережах.

Судячи з фото будівельною технікою вже вдалося знести частину старовинної споруди. Як стверджують активісти, будівельники не змогли представити документ з дозволом на демонтаж, а біля місця, де почали будівельні роботи відсутній паспорт об'єкта.

Реклама

На місце викликали співробітників патрульної поліції, але вони швидко поїхали з місця так і не зупинивши роботу будівельної техніки.

"Складати адмінпротокол правоохоронці відмовилися, приймати заяву теж", – повідомляє автор поста Світлана Корольонок.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що на місце демонтажу будівлі виїжджали співробітники патрульної поліції Києва.

"Патрульні повідомили, що заявник їх запевнив, мовляв, самостійно звернеться в управління поліції Голосіївського району. Але поки ніхто із заявою до нас не звертався з стосовно демонтажу старовинної будівлі. Якщо таке звернення буде – на місце виїде слідчо-оперативна група", – розповіли нам в поліції Голосіївського району.

Зараз за допомогою техніки демонтують лицьову будівництво, завдання пивного заводу знаходиться в глибині двору, і поки не постраждала від будівельної техніки.

На думку києвознавця Михайла Кальницького, старі корпуси заводу стоять занедбаними вже багато років, а от чи варто зносити – потрібно розбиратися.

"Потрібно з'ясувати, чи мають будівля пивного заводу Карла Шульца охоронний статус. Якщо він є, то потрібно будівлю зберігати, а якщо його немає, то домагатися присвоєння охоронного статусу. На жаль, по-іншому будівля не врятуєш в теперішніх реаліях. Потрібно детально вивчити кожну споруду цього комплексу і оцінити їх архітектурну цінність", – розповів сайту "Сьогодні" Михайло Кальницький.

Реклама

Він додає, що на столичній Деміївці масово зносять старовинні промислові будівлі.

"Старовинні промислові будівлі ламають на Деміївці з неабиякою регулярністю. Кілька років тому тут знесли будівлю фабрики Єфімова, зараз ламають те, що залишилося від колишнього снарядного заводу. Від старої забудови там практично нічого вже не залишилося", – каже Михайло Кальницький.

Раніше ми писали, що в Києві може зникнути ще одна мозаїка.

Нагадаємо, в Києві спалахнув скандал через знищення мозаїки на Печерську.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама