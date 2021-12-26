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Одягайтеся тепло! У Києві очікується морозна погода 27 грудня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
26 грудня, 15:40
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За даними синоптиків, опадів у цей день не буде
У Києві буде сонячно. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві буде сонячно. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 27 грудня, у Києві очікується сонячна, але морозна погода. Опадів у цей день не передбачається.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода у столиці на 27 грудня

У Києві день пройде без опадів. Синоптики прогнозують незначний вітер зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень становитиме від -4 до -6 градусів, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів.

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Погода в Україні 27 грудня. Скриншот

Чи буде сніг на Новий рік?

30, 31 грудня та 1 січня в цілому по Україні очікується невеликий сніг. Також будуть деякі коливання температури.

Вдень температура повітря може коливатись від 0 до -5, а вночі від -2 до -7. На півдні країни, на Закарпатті, а також на всій території України 31 грудня очікується від -2 до 3 градусів тепла.

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"За попередніми прогнозами, сильних морозів не очікується", – повідомили у пресслужбі Укргідрометцентру.

Де чекати на морози цієї зими

Якщо поглянути на карту України, то зимова погода прийде в країну "трикутником" однією вершиною донизу. Вдарять морози та випаде невеликий сніг у північних областях – це Волинь і далі на схід до Сумщини.

Нижньою вершиною холодного трикутника стане Черкащина, зима також захопить Хмельниччину, частину Вінниччини на заході та частину Полтавщини на сході. Загалом дев'ять областей можуть бути до Нового року вкриті снігом, але не більше ніж 10 см заввишки.

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