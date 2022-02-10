"Пишаюся, що я росіянка": все, що потрібно знати про мовний скандал у київському ліцеї

Педагогиня звільнилася після гучної заяви на уроці

Вчителька пошкодувала про свій вчинок/Колаж: "Сьогодні"

У Києві вчителька заявила, що вона гордиться, що вона не українка, а росіянка. Через це у школі спалахнув скандал. Педагогиня вирішила звільнитися.

Все, що відомо про скандал із вчителькою

Вчителька німецької мови столичного ліцею № 303 Лариса Бондар обурилася, коли учень попросив її вести урок українською мовою. Інцидент стався на уроці у восьмому класі. Тоді педагогиня заявила, що вона гордиться тим, що росянка, а не українка. У підсумку їй оголосили догану. Деякий час вона продовжувала роботу в навчальному закладі, однак згодом вирішила все ж написати заяву на звільнення. Влада провела перевірку після резонансного випадку. За результатами роботи встановлено наявність фактів порушення ч. 1 ст. 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині застосування державної мови в освітньому процесі. Згодом педагогиня заявила, що її слова на відео вирвані із контексту. При цьому вона повідомила, що серед батьків та дітей були ті, хто став на її захист. Знайомі Лариси Бондар не згодні з доганою, яку їй оголосили до звільнення. Кажуть, що останнім часом цю людину переслідує низка бід. Йдеться про смерть близької людини.

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