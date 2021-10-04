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Одну з київських шкіл можуть перевести на дистанційне навчання через невакцинованих співробітників

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
4 жовтня, 20:06
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Якщо до 5 жовтня ситуація не зміниться, то учнів переведуть на дистанційну форму навчання
За партами залишаться тільки учні 1-4 класів
За партами залишаться тільки учні 1-4 класів / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ – лідер по вакцинації працівників освіти. Однак, група контролю за дотриманням протиепідемічних заходів виявила, що в одній зі столичних шкіл заявлений рівень вакцинації працівників навчального закладу не відповідав реальному.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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За інформацією, мова йде про середню загальноосвітню школу №13 ім. І. Хитриченка, в якій працівники установи не змогли пред'явити підтвердження вакцинації.

"У разі, якщо до 5 жовтня ситуацію не виправлять, а директор школи не пред’явить підтвердження вакцинації у 80% працівників школи, ми вимушені будемо перевести учнів на дистанційну роботу. За партами залишаться тільки учні 1-4 класів відповідно до рішення центральної влади", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

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Він додав, що зараз головне завдання директорів всіх столичних шкіл і дитячих садів – убезпечити свої колективи від захворювання COVID-19. У разі ж невиконання цих вимог, навчальні заклади будуть змушені працювати з певними обмеженнями. А за подання недостовірної інформації директора нести особисту відповідальність.

Які обмеження діють зараз по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий рівень" епідемічної небезпеки. З тих пір в країні діють нові обмеження, зокрема:

  • заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
  • не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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