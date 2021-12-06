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Офіційно! Київ виходить із "червоної" зони: дата

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 грудня, 15:21
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З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину
Столиця буде тепер у "жовтій" зоні
Столиця буде тепер у "жовтій" зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вісім областей виходять із "червоної" зони карантину. Київ також переходить уже 7 грудня у "жовту" зону. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну України Олег Немчинов.

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Комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 7 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Києва, а також Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей.

Нові правила карантину

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.

  • Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
  • Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
  • У той же час, для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Які правила у жовтій зоні
Які правила у жовтій зоні / Фото: Минздрав

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Отже, на "жовтому" рівні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

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