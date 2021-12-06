Офіційно! Київ виходить із "червоної" зони: дата

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину

Столиця буде тепер у "жовтій" зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вісім областей виходять із "червоної" зони карантину. Київ також переходить уже 7 грудня у "жовту" зону. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабміну України Олег Немчинов.

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Комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 7 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Києва, а також Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей.

Нові правила карантину

Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.

Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

У той же час, для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Які правила у жовтій зоні / Фото: Минздрав

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Отже, на "жовтому" рівні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.

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