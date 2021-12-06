Офіційно! Київ виходить із "червоної" зони: дата

В Україні вісім областей виходять із "червоної" зони карантину. Київ також переходить уже 7 грудня у "жовту" зону. Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань ТЕБ та НС.
Про це повідомив міністр Кабміну України Олег Немчинов.
Комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 7 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Києва, а також Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей.
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Нові правила карантину
Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Зачеплять вони насамперед невакцинованих українців.
- Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
- Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
- У той же час, для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.
Отже, на "жовтому" рівні громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати роботи тих, хто не має одного з перерахованих документів.