Офіс президента без дверей, але з інсталяцією – будівлю прикрасили (фото)

Її встановили до 30-річчя Незалежності України

Біля Офісу президента України на вулиці Банковій з'явилася дзеркальний інсталяція, яка присвячена 30-річчю Незалежності України.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

У написі YOUkraine дзеркальні цифри – 3 і 0 – встановлені на літері "і".

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За словами правоохоронців, які тут чергують, на арт-об'єкт намагаються залізти дорослі й діти, щоб зробити хороший знімок на пам'ять.

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Дзеркальні букви вже всі в відбитках рук. Правоохоронці просять людей не чіпати руками букви і не залазити на них.

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Зазначимо, що двері в ОПУ ще не вставили, там все ще фанера.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" учасник акції протесту біля Офісу президента Сергій Філімонов, якого підозрюють в хуліганстві, заявив, що це був перформанс і інсталяція і назвав акцію "художньою".

Розмальовані вандалами двері хотіли викупити як артоб'єкт, але адміністрація відмовилася. Як розповідала прессекретарка президента Юлія Мендель, понівечені двері нікому не віддадуть, а відправлять на реставрацію.

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