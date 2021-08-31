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Обмеження в навчальних закладах Києва. З 1 вересня буде діяти ряд "карантинних" заборон

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
31 серпня, 15:21
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Тепер батьківські збори проводитимуть в онлайн режимі при всіх рівнях епідеміологічної безпеки
Для навчальних закладів вводять ряд обмежень. Фото: колаж "Сьогодні"
Для навчальних закладів вводять ряд обмежень. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 вересня в навчальних закладах Києва буде діяти ряд заборон, в залежності від рівня епідеміологічної безпеки. Заборони поширюються на установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, і інклюзивної-ресурсних центрів.

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Про це повідомляє КМДА.

Заборони для "зеленого" рівня

  • проведення масових заходів без одягнених усіма учасниками захисних масок
  • вхід групами і масове перебування в закладі батьків
  • індивідуальне відвідування закладів батьками
  • вхід і перебування в закладі осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години)

Заборони для "жовтого" і "помаранчевого" рівнів

  • відвідування навчальних закладів здобувачами і проведення масових заходів при відсутності у понад 20% персоналу документа про повний курс вакцинації
  • відвідування навчальних закладів здобувачами, коли на самоізоляції через контакт з особою з СOVID-19 знаходиться більше 50% претендентів освіти і персоналу
  • проведення в установах масових заходів за участю претендентів освіти з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів)
  • відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу
  • вхід групами і масове перебування в закладі батьків
  • індивідуальне відвідування закладів батьками без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години)

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Освітній процес буде організований в змішаному форматі (дистанційно і в навчальному закладі), якщо кількість учнів/студентів перевищує проектну потужність закладу.

Заборони для "червоного" рівня

Відвідування навчальних закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім:

  • закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів
  • учнів 1-4 класів установ загальної середньої освіти
  • претендентів, які беруть участь в атестації
  • осіб, які беруть участь в заходах з оцінки якості освіти
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Відзначимо, що тільки при наявності більш ніж в 80% персоналу закладу документа про повний курс вакцинації.

А батьківські консультації/збори повинні проводитися в онлайн режимі при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.

Раніше ми повідомляли, що в Києві жінка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Також нагадаємо, в одеському таборі спалах COVID-19 – захворіло понад 40 дітей.

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