Мисливець, який з'їв усе село, і мертві попутники. ТОП-3 найжахливіших легенди Києва

У Києві багато легенд дійшли до наших днів – деякі пов'язані з історією і розповідають про добрі випадки, інші ж наводять жах

Найстрашніші легенди Києва пов'язані з привидами та полтергейстом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві є безліч легенд про надприродні істоти і незрозумілі події. Проте деякі з них лякають до мурашок.

Сайт "Сьогодні" зібрав три найжахливіші історії у столиці.

Реклама

Мисливець на Лисій горі

Лиса гора біля метро "Видубичі" огорнута безліччю легенд. Туди часто приходять любителі містики, а відьми нібито влаштовують шабаші. Однак є більш давня та моторошна історія, яка дійшла до наших часів.

Як пише kiev.vgorode.ua, за часів Золотої Орди в районі нинішніх Видубичів було село. У той час воно була далеко від фортечних стін Києва і постійно зазнавала атаки монголів. Місцеві жителі часто забирали свої цінності та ховалися у печерах.

Фото: explorer.kiev.ua

Під час одного з таких набігів місцевий мисливець не встиг сховатись. Боячись тортур, він зрадив знайомих і розповів про вхід у печеру. Проте під землею було так багато ходів, що місцеві жителі без проблем влаштовували засідки на монголів. Розлютившись через обман, монгольський хан придумав для людей помсту.

Реклама

Підземелля Лисої гори. Фото: explorer.kiev.ua

Хан подякував мисливцю за допомогу, подарував йому зброю та відпустив назад у печеру. Після цього воїни просто замурували вхід до підземелля. Мисливець злякався, що жителі села дізнаються про зраду і довгий час ходив підземними ходами поодинці, полюючи на щурів та іншу підземну живність. Коли вся можлива їжа закінчилася, він почав полювати людей. Чоловік вистежував їх по одному, і таким чином усіх з'їв.

Тепер через тяжкість гріхів мисливець не може померти. Майже весь час він лежить у заціпенінні і всього кілька разів на рік вибирається на полювання. І тому, хто в цей час опиниться поряд, дуже не пощастить.

Мертві попутники

Ще одна легенда розповідає про події у районі Північного мосту. Водії, які потрапляли там у ДТП, розповідали, нібито на дороги їм вибігали примари та змушували звернути убік, після чого зникали.

Реклама

За розповідями, прокляте місце знаходиться біля парку Дружби народів. Мовляв, раніше там був великий хутір та їхній цвинтар. Через роки після цього забудовники не стали морочитися з перепохованням та поставили опори мосту прямо на могилах.

Ілюстративне фото. Джерело: Караван

Шум від дороги турбує душі померлих і ті піднімаються з могил, щоб угамувати навколишній безлад. Іноді на трасу може вибігти дитина, але були й випадки, коли на узбіччі з'являлася дівчина в довгій сукні.

Жінка зупиняла машину і просила відвезти її додому. Проте відповідь водія у будь-якому разі закінчувалася трагедією. Якщо він запитає її ім'я, дівчина переслідуватиме і виводитиме його до самої смерті. А якщо уточнить, куди їхати – забере до потойбічного світу.

Щоб урятуватися від прокляття, треба мовчки їхати вперед. Коли машина переїде через міст, примара просто зникне.

Хазяїн Зеленого театру

Найпопулярніша Легенда пов'язана з полтергейстом на ім'я Хазяїн. Місцеві жителі радять тим, хто прийшов туди, обов'язково з ним привітатися, щоб не сталося лиха. Адже одного разу страшні випадки були.

Одна з історій розповідає про гонитву поліцейських у 60-х роках, які замість злочинця зустріли Хазяїна. Вони йшли слідом убивці і вирішили, що той може ховатися у місцевих підземних ходах. Опівночі вони почали досліджувати місцевість, коли раптом помітили постать у каптурі і погналися за нею.

Як виглядають підземелля у "Зеленці". Фото: General Kosmosa LiveJournal

Міліціонери розділилися і незабаром один із них почув довгий свисток, це був сигнал "затримую, потрібна допомога!". Після цього пролунав несамовитий крик і три постріли. На площі перед Зеленим театром правоохоронець побачив, що там лежить його напарник: цілком сивий і непритомний.

Коли постраждалий нарешті прийшов до тями, то розповів, що таки наздогнав втікача. Він засвистів і наказав підозрюваному стояти на місці. Хоча вітер довкола гнув дерева, його одяг взагалі не ворушився.

Як раніше виглядав театр. Фото: past.kiev.ua

Міліціонер дістав наручники і наказав виставити руки перед собою – господар підняв перед собою висохлі сірі кисті рук з довгими жовтими нігтями. Чоловік спробував накинути кайданки, але ті пройшли крізь руки та впали на землю. У паніці міліціонер дістав пістолет, але тінь пішла вперед. Страшні руки потяглися до чоловіка і ніби стали довшими. Чоловік чув шепіт із-під капюшона, але він не міг розібрати слова. Тоді він вистрілив і був упевнений, що влучив, але постать просто розтанула в повітрі.

Після цього випадку посивілий міліціонер потрапив до психіатричної лікарні і згодом повісився.