Охоронець в Києві посварився з дружиною і влаштував стрілянину (фото, відео)

На Осокорках чоловік поговорив по телефону з дружиною і вистрілив в повітря – він налякав продавця полуниці

На Осокорках охоронець відкрив стрілянину / Фото: колаж "Сегодня"

Вдень на вулиці Срібнокільській чоловік влаштував стрілянину. Про це в поліцію повідомила перелякана продавець полуниці.

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"На вулиці Срібнокільській є будка для охорони. Там чергували два брата охоронця. Одному з них зателефонувала дружина, він з нею сварився по телефону. Брат намагався його заспокоїти, але це не допомогло. Чоловік почав злитися, зірвався, і відкрив стрілянину з пістолета в повітря. Це і налякало продавщицю полуниці", – повідомили нам в поліції Києва.

Фото: "Сегодня"

Переляканій жінці навіть знадобилася допомога медиків.

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На місце виїхали співробітники поліції, щоб приборкати охоронця. Кажуть, що чоловік і з поліцейськими сперечався. Можливо він перебував під впливом наркотиків.

"На цей момент правоохоронці встановлюють всі деталі НП", – додають в поліції.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області чоловіки влаштували стрілянину на кладовищі.

Також нагадаємо, в Миколаївській області хлопець влаштував стрілянину за кермом. Він виявився сином чиновника.

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