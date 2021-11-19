З’ясувалося, що легше вкрасти, ніж повернути. Киянам знову обіцяють віддати вкрадений кінотеатр

У кінотеатрі "Молодіжний" крутили кіно з 1958 року, у ньому діяла наливайка, молилися баптисти, а потім його просто вкрали за підробленими документами

Прокуратура Києва через суд повернула у комунальну власність столиці кінотеатр "Молодіжний", який розташований на околиці столиці в Новобіличах серед приватного сектору.

Сайт "Сьогодні" розбирався, що саме отримає місто і коли вкрадене приміщення передадуть у комунальну власність.

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Будівля кінотеатру "Молодіжний" розташована на перехресті вулиць Рубежівської та Соснової. Ця одноповерхова будова стоїть занедбаною вже багато років. Про те, що тут колись показували кіно, знають лише місцеві старожили. А молодь навіть не звертає уваги на будівництво.

Чим відомо про "Молодіжний"?

Кінотеатр "Молодіжний" відкрили 1958 року.

Він був розрахований на 120 місць. Це звичайний сільський кінотеатр чи простіше кажучи клуб. Кінотеатр працював на початок 90-х. Далі в ньому відкрилася наливайка, пізніше помешкання орендувала баптистська церква. Потім виникли великі борги і приміщення відключили від електрики. До речі, будівля кінотеатру опалювалася вугіллям, працювала кочегарка, а глядачі ходили до вбиральні на вулиці", – розповідає сайту "Сьогодні" дослідник Києва епохи радянського періоду Ігор Однопозов.

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Ще десять років тому приміщення кінотеатру було у більш-менш нормальному стані. Будівлю прикрашала металева вивіска.

"Я навіть заходив усередину кінотеатру, там ще були крісла для глядачів, а вивіску невідомі вандали зняли, напевно, здали на металобрухт", – розповідає Ігор Однопозов.

За словами місцевих жителів, невідомі пограбували приміщення, забрали з нього кінообладнання, вибили вікна, а з дверей зник замок.

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Тільки значиться на балансі

Раніше кінотеатр "Молодіжний" входив до об'єднання з невеликих кінотеатрів "Екран", "Електрон" та "Молодіжний". До речі, доля кінотеатру "Екран" також сумна, він перебуває у напівзруйнованому стані біля станції метро "Жимомирська".

У комунальному підприємстві "Київкінофільм" кажуть, що кінотеатр "Молодіжний" у них на балансі. І коли почалися навколо нього судові провадження, ніхто не займався цим об'єктом. Тепер вони чекають, коли його остаточно передадуть місту.

"Будинок кінотеатру "Молодіжний" розташований у Новобіличах. Він був переданий до нашого КП з рештою міських кінотеатрів. Ми його навіть виставляли на інвестиційний конкурс, щоби вдихнути в нього нове життя. Але ж ніхто не зацікавився цим об'єктом. Там район приватного сектору, інфраструктура зовсім не розвинена. Мабуть, це відлякує потенційних інвесторів", – розповіли нам у КП "Київкінофільм".

Узяв і вкрав кінотеатр

Скандал, пов'язаний з кінотеатром "Молодіжний", триває вже майже 7 років. За версією слідства, 2014 року якийсь громадянин на підставі підроблених свідоцтв про право власності та довідки зі столичного БТІ зареєстрував себе власником приміщення кінотеатру, що перебував у комунальній власності міста.

Вартість незаконно відчуженого об'єкта на той час складала понад 800 тисяч гривень.

Два роки тому прокуратура Києва вже заявила, що повертає цей об'єкт у комунальну власність Києва, але, певне, процес затягнувся.

Що кажуть у прокуратурі

У прокуратурі Києва сайту "Сьогодні" розповіли, що будівля кінотеатру може перебувати на балансі у КП "Київкінофільм", але право власності на будинок давно не у них. Юридично у реєстрі прав на нерухоме майно Київрада не є власником цієї будівлі.

2018 року прокуратура повідомила про підозру людині, яка заволоділа цим майном. Чоловіка звинуватили у шахрайстві та використанні підроблених документів, всі матеріали тоді були направлені до Шевченківського районного суду.

"Зараз за позовом прокуратури суд задовольнив нашу вимогу – повернути будівлю у власність міста. Сподіваємося, що ми відстоїмо апеляцію й будівля кінотеатру "Молодіжний" реально перейде у комунальну власність Києва", – повідомили у прокуратурі Києва.

Хотів отримати землю

Правоохоронці зазначають, що мету, яку мав зловмисник – отримати право на землю під кінотеатром. Він присвоїв не кінотеатр, а нежитлове приміщення. Отримання права власності на цей будинок дає підстави для отримання земельної ділянки.

"Людина, яка незаконно заволоділа приміщенням кінотеатру "Молодіжний", також готувала документи, щоб отримати у власність також земельну ділянку під будівлею", – зазначають у прокуратурі Києва.

Відомо, що комунальним майном столиці може розпоряджатися лише Київрада. Як запевняють у прокуратурі Києва, депутати не ухвалювали жодних рішень стосовно кінотеатру "Молодіжний". Він нікому не передавався у власність, а приватизацію приміщення не проводили.

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