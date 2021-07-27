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Близько 100 тисяч людей вже на місці. У Києві віряни збираються на хресний хід – фото і відео

27 липня 2021 12:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Незважаючи на заклики дотримуватися карантину, більшість людей без масок

Тисячі людей прибули до Києва на хресний хід. Колаж "Сьогодні"

Тисячі людей прибули до Києва на хресний хід. Колаж "Сьогодні"

У столиці в день Хрещення Київської Русі віряни вже збираються на хресний хід. Тисячі людей приїхали в центр міста, вулиці вже перекриті.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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На Хрещатику виставили кордон поліції, на вулиці знаходяться правоохоронці на велосипедах. Також на посилене чергування вийдуть вибухотехніки, поліцейські діалогу і кінологи з собаками.

Поліцейський на велосипеді. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Зазначимо, що з приїздом паломників у центрі міста і збільшилася кількість людей, які просять милостиню.

Люди просять милостиню посеред дороги. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"
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Зараз у місто масово прибувають автобуси з вірянами.

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Як виглядає станція. Фото: колаж "Сьогодні"

Більшість людей ходять без масок, хоча митрополит Антоній закликав дотримуватися карантинних заходів карантину.

Більшість людей без масок Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Володимирська гірка зараз теж кишить людьми.

Люди відпочивають, спілкуються і моляться в тіні під деревами. Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Віряни розмістилися на галявині під деревами і чекають початку спільної молитви і ходи. Там знаходиться близько 100 тисяч людей.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що сотні вірян паралізували рух по трасі під Одесою.

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