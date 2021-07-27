Близько 100 тисяч людей вже на місці. У Києві віряни збираються на хресний хід – фото і відео

Тисячі людей прибули до Києва на хресний хід. Колаж "Сьогодні"
У столиці в день Хрещення Київської Русі віряни вже збираються на хресний хід. Тисячі людей приїхали в центр міста, вулиці вже перекриті.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
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На Хрещатику виставили кордон поліції, на вулиці знаходяться правоохоронці на велосипедах. Також на посилене чергування вийдуть вибухотехніки, поліцейські діалогу і кінологи з собаками.
Зазначимо, що з приїздом паломників у центрі міста і збільшилася кількість людей, які просять милостиню.
Зараз у місто масово прибувають автобуси з вірянами.
Більшість людей ходять без масок, хоча митрополит Антоній закликав дотримуватися карантинних заходів карантину.
Володимирська гірка зараз теж кишить людьми.
Віряни розмістилися на галявині під деревами і чекають початку спільної молитви і ходи. Там знаходиться близько 100 тисяч людей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сотні вірян паралізували рух по трасі під Одесою.