"Омікрон" атакує. Ми дізналися, чого чекати киянам

Здебільшого "Омікрон" привозять наші громадяни після закордонних поїздок

Штам вірусу «Омікрон» дуже швидко поширюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Штам коронавірусу "Омікрон" вже періодично реєструється у Києві. Точну кількість інфікованих у столичній Держпродспоживслужбі не називають, але розповіли сайту "Сьогодні", як готуються відбивати атаку "Омікрону".

Після свят статистика зросте

У столиці постійно проводять моніторинг штаму "Омікрон". Але поки що рано говорити про його про масове поширення. На цей момент реєструють поодинокі випадки по місту.

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"В основному "Омікрон" привозять наші громадяни після закордонних поїздок. Масове поширення штаму вірусу "Омікрон" у Києві може спостерігатися після завершення сезону відпусток, тобто після свят – другий-третій тиждень січня 2022 року", – розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Поки що випадки реєстрації "Омікрону" поодинокі. У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що все перебуває під контролем, а точні дані у Міністерстві охорони здоров'я.

По кожному випадку проводиться епідеміологічне розслідування, а інфіковані перебувають під наглядом медиків. Встановлюються контактні особи.

Хто хворіє на новий штам

За словами Олега Рубана, згідно з даними африканських та британських колег, штам вірусу "Омікрон" дуже швидко поширюється і має короткий інкубаційний період.

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На вірус хворіють усі вікові групи населення, але штам має низький показник у важких і летальних випадках. Проте, через швидке поширення штаму "Омікрон", можна прогнозувати, що в Києві буде повне заповнення лікарняних ліжок, у тому числі реанімаційних.

"Тому ми вже зараз готуємося до зростання захворюваності наприкінці січня та на початку лютого. Щоб уникнути важких наслідків, уже зараз усім необхідно вакцинуватися, щоб уберегти себе від штамів вірусу – "Дельта", "Омікрон", які циркулюють у нашій країні", – попереджає Олег Рубан.

Він додає, що від "Омікрону" потрібно максимально захистити так звані групи ризику (літні люди з хронічними захворюваннями) та максимально обмежити їх контакт із можливими носіями вірусу.

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