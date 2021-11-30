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"Омікрон" настає. Як готуються у Києві до нового штаму вірусу

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 листопада, 06:30
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Головний санітарний лікар столиці дав рекомендації, як себе убезпечити
Новий штам "Омікрон" йде в атаку
Новий штам "Омікрон" йде в атаку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Південній Африці виявлено новий штам вірусу "Омікрон". Основні його симптоми – це підвищена температура, сильна втома та прискорений пульс. Як зазначають медики, вірус схильний до молодих людей, особливо не вакцинованих. Основна його відмінність – у інфікованих не втрачається нюх, як за звичайного коронавірусу.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, як у Києві готуються до нового штаму вірусу.

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Як пояснив нам головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, про новий штам вірусу поки що достеменно нічого невідомо. А протиепідеміологічні заходи, які діяли у місті, продовжують діяти і тепер.

"Цей штам вірусу у Києві поки не зареєстровано. Фахівці ведуть спостереження. Запобіжні заходи такі ж, як і при коронавірусі. Щоб убезпечити себе, потрібно вакцинуватися, регулярно мити руки та обробляти їх антисептиком, дотримуватися безпечної дистанції, маскового режиму. Це головна рекомендація на цей момент", – розповів сайту "Сьогодні" в. о. гендиректора ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, захворюваність у Києві йде на спад. Кількість ліжок із киснем у лікарнях звільняється. За показниками Київ може перейти у "жовту" зону.

"Спостерігається покращення ситуації. Коронавірус йде на спад, також менше хворих на грип, якщо порівнювати з минулими тижнями. Але рішення про вихід Києва з "червоної" зони та перехід у "жовту" зону приймає державна комісія. Думаю, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні комісії", – повідомив Сергій Чумак.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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