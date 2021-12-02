"Омікрон" наступає! Ми дізналися, коли новий небезпечний штам з'явиться у Києві

Багатьох лякає появи нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Новини "Сьогодні" поцікавилися у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.
"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.
Яким чином новий штам потрапить до України
Імовірно, що з Південної Африки штам спершу потрапить до Європи.
"Швидше за все, наші туристи привезуть його з Європи, але вже після зимових канікул. Тому до "Омікрона" потрібно готуватися до кінця січня або до початку лютого", – каже Олег Рубан.
Симптоми зараження "Омікроном"
Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":
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- пацієнти скаржилися на сильну втому;
- у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;
- у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.
За її словами, новий штам найбільше вражає молодих людей. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.
Чи є "Омікрон" в Україні?
Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.
"На сьогоднішній день штам "Омікрон" не було виявлено на території України" , – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.
Раніше ми писали:
- Українці, які перебували в країнах, де виявлено новий штам коронавірусу "Омікрон", повинні пройти самоізоляцію після повернення в Україну.
- За перший тиждень після виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон" у Європі зафіксовано 57 випадків захворювання на штам COVID-19 – де його виявили.