Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Омікрон" наступає! Ми дізналися, коли новий небезпечний штам з'явиться у Києві

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
2 грудня, 14:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Прогнозують, що у новорічні свята "Омікрон" ще не потурбує жителів столиці
"Омікрон" з'явиться в Києві вже цієї зими.
"Омікрон" з'явиться в Києві вже цієї зими. / Фото: Колаж: Сьогодні

Багатьох лякає появи нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Новини "Сьогодні" поцікавилися у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Яким чином новий штам потрапить до України

Імовірно, що з Південної Африки штам спершу потрапить до Європи.

Реклама

"Швидше за все, наші туристи привезуть його з Європи, але вже після зимових канікул. Тому до "Омікрона" потрібно готуватися до кінця січня або до початку лютого", – каже Олег Рубан.

Симптоми зараження "Омікроном"

Лікар із ПАР, де вперше виявили новий штам, Анжеліка Кутзі однією з перших розповіла про симптоми зараження "Омікроном":

  • пацієнти скаржилися на сильну втому;
  • у шестирічного хворого зафіксували прискорений пульс та високу температуру;
  • у пацієнтів не спостерігалася втрата смаку чи нюху.

За її словами, новий штам найбільше вражає молодих людей. "Омікрон" може стати небезпечнішим за "Дельту". Також неясно, чи захистить від COVID-19, викликаного цим штамом, наявна у світі та Україні вакцина.

Чи є "Омікрон" в Україні?

Поки що у МОЗ не заявляли про появу нового штаму в Україні.

Реклама

"На сьогоднішній день штам "Омікрон" не було виявлено на території України" , – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 29 листопада.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

8 704

захворіло за тиждень в Києві

-6%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Щоденник незалежності 🇺🇦

2 грудня 1991. Першою країною Європи, яка визнала Україну як незалежну, самостійну державу і вирішила встановити з нею повні дипломатичні відносини, стала Республіка Польща

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3683

Євро (€)

30.84

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти