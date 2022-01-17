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"Омікрон" настає! У Києві готуються до стрибка захворюваності COVID-19

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 13:33
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У столиці минулої доби зафіксували понад 500 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби
Фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися / Колаж "Сьогодні"
Фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися / Колаж "Сьогодні"

У Києві прогнозують різкий стрибок захворюваності на COVID-19 вже цього тижня. Все через те, що медики почали частіше фіксувати нові випадки. Також у столиці почастішали випадки захворювання на штам коронавірусу "Омікрон".

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у Держпродспоживслужбі Києва.

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Чому збільшилась кількість хворих?

"Всі повернулися з відпусток та відпочинку. Тому варто очікувати зростання захворювання вже цього тижня. Від цього захворювання ніхто не захищений, а якщо людина вакцинована, то вона перенесе її у легшій формі", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

У місті зафіксували зростання штаму "Омікрон". Минулого тижня до референсу лабораторію відправили 30 зразків матеріалів хворих, у яких було виявлено коронавірус.

"Результати такі: у 20 людина було виявлено "Омікрон", а у 10 – "Дельта". Тобто, ми спостерігаємо збільшення кількості захворювання на штам вірусу "Омікрон", – розповів сайту "Сьогодні" головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

Наразі фахівці встановлюють, де пацієнти могли заразитися штамом, як вони перенесли захворювання та з ким контактували.

Коронавірус в Україні

В Україні минулої доби, 16 січня, зафіксовано 5 072 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 213 людина;
  • летальних наслідків – 78;
  • одужало – 2 520 людина.

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