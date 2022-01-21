"Омікрон" витісняє "Дельту"? Які штами "гуляють" Києвом і хто в небезпеці

У столиці більшість нових випадків коронавірусу – штам "Омікрон", а не "Дельта". У чому небезпека нового варіанта вірусу

Спалах "Омікрону" вже не за горами/Колаж: "Сьогодні"

У Києві фіксують усе нові випадки захворювання на штам коронавірусу "Омікрон". Минулого тижня фактично у 50-60% хворих виявили новий штам.

Про це сайту "Сьогодні" розповів голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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"У зв'язку з тим, що "Омікрон" переноситься у легкій формі, люди мало звертаються за медичною допомогою. І це величезний мінус. Протидіяти "Омікрону" можна швидкими клінічними діями. Для цього потрібні термінова реєстрація та негайне лікування. Так людину можна швидше вилікувати", – пояснює Рубан.

Поширюється блискавично

За словами Рубана, "Омікрон" поширюється у 70 разів швидше, ніж інші штами.

"Необхідно проводити обмежувальні заходи в організованих колективах. "Омікрон" швидко поширюється. Його навіть можна порівняти за механізмом передачі з кіром. Якщо трудовому колективі є один, у якого "Омікрон", він інфікує практично всіх. Далі – все залежить від імунного статусу людей", – додає Олег Рубан.

Хто в небезпеці від "Омікрону"

Інкубаційний період "Омікрону" невеликий – до 3 днів. Він вражає всі групи населення, зокрема дітей.

"Особливо він небезпечний для дітей віком до 5 років. Вони тяжко переносять це захворювання. Тому за перших проявів хвороби – температура, озноб, лихоманка, біль у м'язах, поява нежиті, біль у горлі – необхідно одразу ж звертатися до лікарні з метою діагностики та лікування", – каже Олег Рубан.

Не йдуть до лікарів

Що стосується заповнюваності лікарень, то поки вона невисока, оскільки більшість пацієнтів хворіють у легкій формі і не потребують госпіалізації.

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"Поки що тільки почалося підняття захворюваності. І "Омікрон" переноситься здебільшого у легкій формі. Тому люди навіть не звертаються за медичною допомогою, а перебувають на роботі і лікуються самостійно. Робити так категорично не можна. Тут діє те саме правило: захворів – сиди вдома та не інфікуй інших", – розповідає Олег Рубан.

Що зі штамом "Дельта"?

Поки "Омікрон" активно поширюється у столиці, штам "Дельта" поступово зникає. Випадки "Дельти" все ще є, але вже в меншій кількості.