Він з окупованої Горлівки, вона з Києва: двом бездомним видали паспорти і вони готуються до весілля

Двоє бездомних в Києві отримали иd картки. Тепер у них в планах одружитися і знайти роботу.
Про це повідомляє Святошинська РДА в Facebook.
Так, Ілля Олегович має непросту долю. Він родом з Горлівки Донецької області, в бурхливі часи переїхав до Києва.
"Документи залишилися на непідконтрольній території, тому з працевлаштуванням постійно виникали труднощі (влаштовувався тільки на тимчасові підробітки), хоча має дві вищі освіти – викладач іноземних мов і будівельник", – повідомляють в адміністрації.
Його супутниця Ірина Львівна теж має складну долю. Але незважаючи на великі життєві труднощі чоловік і жінка отримали документи – иd картки.
У найближчих планах цієї майже сімейної пари – одружитися і знайти роботу.
"Так дві самотні, нескорені труднощами долі тепер будуть разом йти по життю. Всіх небайдужих просимо відгукнутися і допомогти їм з працевлаштуванням", – пишуть у повідомленні.
Раніше ми писали, що на столичних Позняках знову утворилася гігантська звалище зі сміття, який сюди знесли з усього мікрорайону бездомні.
Також ми повідомляли, що в Дарницькому районі столиці виявили бездомних, які оселилися в колодязях теплотраси.
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