Він з окупованої Горлівки, вона з Києва: двом бездомним видали паспорти і вони готуються до весілля

Двоє бездомних в Києві отримали иd картки. Тепер у них в планах одружитися і знайти роботу.

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Про це повідомляє Святошинська РДА в Facebook.

Так, Ілля Олегович має непросту долю. Він родом з Горлівки Донецької області, в бурхливі часи переїхав до Києва.

"Документи залишилися на непідконтрольній території, тому з працевлаштуванням постійно виникали труднощі (влаштовувався тільки на тимчасові підробітки), хоча має дві вищі освіти – викладач іноземних мов і будівельник", – повідомляють в адміністрації.

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Його супутниця Ірина Львівна теж має складну долю. Але незважаючи на великі життєві труднощі чоловік і жінка отримали документи – иd картки.

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У найближчих планах цієї майже сімейної пари – одружитися і знайти роботу.

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"Так дві самотні, нескорені труднощами долі тепер будуть разом йти по життю. Всіх небайдужих просимо відгукнутися і допомогти їм з працевлаштуванням", – пишуть у повідомленні.

Раніше ми писали, що на столичних Позняках знову утворилася гігантська звалище зі сміття, який сюди знесли з усього мікрорайону бездомні.

Також ми повідомляли, що в Дарницькому районі столиці виявили бездомних, які оселилися в колодязях теплотраси.

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