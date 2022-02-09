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Небезпечно для людей: під Києвом у тварин виявили заразну хворобу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 14:02
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Захворювання передається зі слиною при укусі хворим тваринам
У місті введено карантин
У місті введено карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора, 8 лютого, на території Українки у Київській області було виявлено хвору лисицю. Внаслідок проведених лабораторних аналізів у лисиці було виявлено сказ.

Про це повідомляє прес-служба міської ради Українки.

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Повідомляється, що Обухівським відділом Головного управління Держпродспоживслужби вживаються невідкладні карантинні заходи щодо попередження випадків захворювання людей на сказ.

Як запобігти сказу

  • Усі громадяни зобов'язані щороку прищеплювати своїх собак та кішок проти сказу. Утримувати собак лише на прив'язі, або у вольєрах. Категорично забороняється пастухам мати на випасі сторожових собак, не щеплених проти сказу.
  • У жодному разі не потрібно вбивати тварину, яка покусала людину чи тварину! Його слід тримати ізольовано та спостерігати протягом 10 днів. Про це негайно слід повідомити медичного та ветеринарного працівника.
  • При появі близько групи сільськогосподарських тварин хижаків (лисів, вовків та інших) та нанесенні ними покусів тваринам необхідно терміново сповістити сільських чи міського голови, ветеринарних та медичних працівників.
  • Слід пам'ятати, що кожна дика тварина, яка веде себе незвичайно (наближається до людей, тварин, населеного пункту) є підозрілою щодо захворювання на сказ. З такої відстріляної тварини не можна знімати шкіру. Про це слід повідомити ветпрацівників.
  • Кожен випадок незвичного звернення тварин (збудження, поїдання сторонніх предметів) слід перевіряти щодо захворювання на сказ. До з'ясування причин захворювання при наданні тварині лікувальної допомоги ветпрацівниками слід дотримуватися правил безпеки.
  • Слід уникати зайвого контакту з тваринами, насамперед це стосується дітей.

Якщо стався укус:

1. Терміново (оскільки вірус проникає в організм протягом 15 хвилин) промити рану від покусу тварини або місце, куди потрапила його слина, великою кількістю проточної води та натерти шкіру господарським милом до утворення густої мильної піни. Звернутися до медичного закладу та повністю пройти призначений курс щеплень у строк.

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2. Суворо дотримуватися режиму, призначеного лікарем. Вживання будь-яких спиртних напоїв під час вакцинації категорично заборонено.

Щоб не заразитися сказом:

1. Утримуйтесь від контактів з дикими та безпритульними тваринами.

2. Дотримуйтесь правил та норм утримання домашніх тварин та поводження з ними. Доставляйте спеціалістам ветеринарної медицини хворих тварин або їх трупи, якщо тварина загинула.

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3. Не вбивайте здорових на вигляд тварин, які завдали укусів та інших ушкоджень, а терміново викликайте ветеринарного лікаря.

Про сказ

Сказ – природно-осередкове особливо небезпечне смертельне інфекційне захворювання, що викликається вірусом сказу, включеним у рід Lyssavirus сімейства Rhabdoviridae. Сказ відноситься до групи так званих нехтованих хвороб у зв'язку з низькою поширеністю та захворюваністю в розвинених країнах.

Передається зі слиною при укусі хворим тваринам. Потім, поширюючись нервовими шляхами, вірус досягає слинних залоз, нервових клітин кори головного мозку, гіпокампа, бульбарних центрів і, вражаючи їх, викликає тяжкі порушення, що призводять до загибелі.

Назва хвороби походить від слова "біс", тому що в давнину вважалося, що причиною захворювання є одержимість злими духами.

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