Небезпечно для життя: у Києві заблокували контрабанду ліків від ускладнень COVID-19 (фото)

Несертифіковані ліки ввозили в Україну з Південно-Східної Азії, їх неправильно зберігали при транспортуванні та на складах

У Києві правоохоронці викрили канал постачання незареєстрованих ліків які використовують при лікування ускладнень COVID-19. Препарати рекомендовані при згортанні крові

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

"Ввезені з країн Південно-Східної Азії несертифіковані лікарські засоби онкологічної та репродуктивної групи, учасники групи збували через інтернет-магазини, не відображаючи при цьому фінансові операції у бухгалтерському обліку та звітності, ухилившись у такий спосіб від сплати податків на суму понад 8 млн грн", – йдеться в повідомленні.

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Ліки перевозили та зберігали з порушенням санітарних норм, без дотримання температурного режиму. Таким чином вони можуть нести потенційну загрозу життю і здоров’ю споживачів.

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Правоохоронці првели обшуки в офісних та складських приміщеннях, у ході яких вилучено понад 4,2 тис. упаковок лікарських засобів на 6,5 млн грн, понад 66 тис. доларів США, 65 тис. гривень, а також чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та банківські картки.

Наразі триває слідство.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали двох людей, які займалися контрабандою медичних препаратів з Росії.

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Нагадаємо, що українські прикордонники запобігли спробі ввезення у країну нелегального товару. Порушники приховали серед вантажу гуманітарної допомоги одяг різних брендів.

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