Небезпечно для життя: у Києві заблокували контрабанду ліків від ускладнень COVID-19 (фото)

У Києві правоохоронці викрили канал постачання незареєстрованих ліків які використовують при лікування ускладнень COVID-19. Препарати рекомендовані при згортанні крові
Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
"Ввезені з країн Південно-Східної Азії несертифіковані лікарські засоби онкологічної та репродуктивної групи, учасники групи збували через інтернет-магазини, не відображаючи при цьому фінансові операції у бухгалтерському обліку та звітності, ухилившись у такий спосіб від сплати податків на суму понад 8 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Ліки перевозили та зберігали з порушенням санітарних норм, без дотримання температурного режиму. Таким чином вони можуть нести потенційну загрозу життю і здоров’ю споживачів.
Правоохоронці првели обшуки в офісних та складських приміщеннях, у ході яких вилучено понад 4,2 тис. упаковок лікарських засобів на 6,5 млн грн, понад 66 тис. доларів США, 65 тис. гривень, а також чорнові записи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та банківські картки.
Наразі триває слідство.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській області затримали двох людей, які займалися контрабандою медичних препаратів з Росії.
Нагадаємо, що українські прикордонники запобігли спробі ввезення у країну нелегального товару. Порушники приховали серед вантажу гуманітарної допомоги одяг різних брендів.
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