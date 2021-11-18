Небезпечні зміни. Кияни попередили про негоду у столиці – прогноз (карта)

Вдень максимальна температура повітря у столиці буде 5 градусів тепла

Погода в Києві на 19 листопада / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 19 листопада, буде дощта сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Вдень стовпчики термометрів піднімуться максимум до 5 градусів тепла. Синоптик попереджає про дощ та вітер.

Вночі не буде морозів.

Погода в Україні 19 листопада. Фото: Наталії Діденко

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Коли буде сніг у Києві?

В цьому році перший снігу Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. Із цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1-3 градусів. У зв'язку із похолоданням прогнозують і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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