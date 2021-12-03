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Небезпечний штам "Омікрон" та "червона зона": як справляється Київ із коронавірусом

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 грудня, 09:57
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Місто продовжує залишатися в "червоній зоні" карантину вже понад місяць
У Києві продовжують діяти карантинні обмеження
У Києві продовжують діяти карантинні обмеження / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві за останню добу 1376 нових випадків коронавірусної інфекції. Усього за період пандемії – 303 205 випадків.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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  • Смертельних випадків за добу – 36 (загалом – 7620).
  • Одужали за добу – 3911 (загалом – 263 244).

Зазначимо, що на цей момент хворіють у столиці 32 341 особа.

Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Коли Київ вийде із "червоної зони"

Київ продовжує залишатися в "червоній зоні" карантину вже понад місяць. Нагадаємо, місто перейшло до "червоної зони" з 1 листопада.

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У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що місяць обмежень пішов столиці на користь.

"Це принесло позитивний результат. Наразі всі показники захворюваності стабілізувалися і перебувають у межах норми. Ми очікуємо, коли Київ переведуть до "жовтої зони", але це рішення приймається на рівні державної комісії. Документи про переведення міста до "жовтої зони" були направлені ще минулої п'ятниці , але поки що офіційного рішення немає", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, частково обмеження буде пом'якшено, а деякі залишаться діяти і в "жовтій зоні". Наприклад, на підприємствах та у ТРЦ проводитимуть перевірки сертифікатів про вакцинацію. І вона має бути 100%.

Раніше ми писали:

  • Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
  • Що робити, якщо Дія не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НЗЗП).

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